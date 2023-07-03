Подозревают в получении 400 тысяч долларов: суд оставил под стражей экс-чиновника Лозинского

Сторона защиты бывшего замминистра инфраструктуры Василия Лозинского подала апелляцию о смягчении для него меры пресечения. Суд не удовлетворил ее. Подозревают экс-чиновника во взяточничестве.

Еще в январе НАБУ задержало Лозинского, что являлся до тех пор заместителем главы Министерства развития общин и территорий, по подозрению в злоупотреблении служебным положением и коррупционных действиях. В понедельник, 3 июля, стало известно, что Апелляционная палата ВАКС не изменила ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Лозинский может внести залог

Как пишут в Центре противодействия коррупции, экс-чиновник имеет право внести залог в размере 5 миллионов гривен, чтобы выйти из-под стражи.

Соответствующее решение, оставив без изменений предварительное определение, постановили следующие судьи:

Олег Павлишин;

Андрей Никифоров;

Валерия Черная.

Лозинского подозревают в получении взятки в размере 400 тысяч долларов за содействие в заключении договоров на закупку оборудования и техники по завышенным ценам,

– отметили в ЦПК.

Кроме того, по данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры, должностное лицо якобы лоббировало заключение договоров с подконтрольными фирмами, которые продавали оборудование по завышенным ценам.

"А 400 тысяч долларов за закупку передвижных котельных – это, возможно, был лишь первый или промежуточный транш неправомерной выгоды. Этот вопрос следствие еще устанавливает, потому что были еще закупки другого оборудования: кранов-манипуляторов, генераторов и так далее", – говорится в сообщении.

Как идет процесс по делу экс-чиновника

Сразу после разоблачения на возможной взятке Лозинскому назначили меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Однако после жалобы прокурора в феврале его сменили на – содержания под стражей с возможностью внесения залога в 50 миллионов.

В марте следователь судья не продлил для него эту меру пресечения, поэтому он отправился под домашний арест.

Лозинский частично внес залог, однако не оплатил почти 10 миллионов, из-за чего его снова отправили под стражу в июне.

Будет находиться Лозинский под стражей до 17 августа 2023 года.