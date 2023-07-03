Ще в січні НАБУ затримало Лозинського, що був до тих пір заступником глави Міністерства розвитку громад і територій, за підозрою у зловживанні службовим становищем та корупційних діяннях. У понеділок, 3 липня, стало відомо, що Апеляційна палата ВАКС не змінила йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Лозинський може внести заставу

Як пишуть у Центрі протидії корупції, ексчиновник має право внести заставу у розмірі 5 мільйонів гривень, аби вийти з-під варти.

Відповідне рішення, залишивши без змін попередню ухвалу, постановили такі судді:

Олег Павлишин;

Андрій Никифоров;

Валерія Чорна.

Лозинського підозрюють в отриманні хабаря у розмірі 400 тисяч доларів за сприяння в укладанні договорів на закупівлю обладнання та техніки за завищеними цінами,

– зазначили у ЦПК.

Окрім того, за даними Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, посадовець нібито лобіював укладання договорів із підконтрольними фірмами, які продавали обладнання за завищеними цінами.

"А 400 тисяч доларів за закупівлю пересувних котелень – це можливо був лише перший або проміжний транш неправомірної вигоди. Це питання слідство ще встановлює, через те, що були ще закупівлі іншого обладнання: кранів-маніпуляторів, генераторів тощо", – йдеться у повідомленні.

Зверніть увагу! Перебуватиме Лозинський під вартою до 17 серпня 2023 року.

Як триває процес у справі ексчиновника