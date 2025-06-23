Покушения на власть, операция "Паутина" и Крымский мост: главные заявления Малюка во время брифинга
В понедельник, 23 июня, председатель СБУ Василий Малюк дал пресс-конференцию. Генерал-лейтенант рассказал об операциях на территории России, покушениях на Владимира Зеленского и других известных людей, и о деятельности Службы безопасности Украины в целом.
Главные заявления Василия Малюка во время брифинга собрал 24 Канал.
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Главные заявления Василия Малюка
Операция "Паутина" длилась 1 год, 6 месяцев и 9 дней – с ноября 2023-го. Ее цель – уничтожение российских ракетоносителей в глубоком тылу. Мы начали ее после массированных обстрелов украинских городов. Президент знал обо всем – объяснял ему каждый этап, Было задействовано 117 FPV-дронов с уникальными системами связи и боевой частью: два заряда по 800 граммов – всего 1,6 килограмма кумулятивно-фугасного действия. Они прожигали корпуса самолетов и взрывались внутри, нанося критический ущерб, в частности по авионике, которую нельзя заменить. Дроны, домики для запуска, логистика – все готовилось отдельно. Участники не знали, что работают на единую операцию. Домики имели автономное питание – EcoFlow, солнечные панели, чтобы работать даже при -50 градусов. Их ввоз в Россию требовал коррупционных контактов с таможенниками. ЦСО "А" получили задание в день удара: каждый имел макет местности и "свой" самолет. Телефоны – изъяты. Вся структура работала автономно, с точностью до маршрута полета. Россия пыталась преуменьшить последствия, но ущерб был колоссальный. Это вершина айсберга. В "Паутине" мы объединили все: логистику, дроны, агентурную сеть, искусственный интеллект. Украина показала, что способна действовать интеллектом и менять ход войны, Василий Малюк также вспомнил о третьем поражении Крымского моста. Скажу откровенно: третий раз по мосту мы сработали взрывчаткой в 1 100 килограммов и плюс еще 1 100 килограммов. То есть дважды по 1 100 килограммов по ключевым опорам незаконной конструкции на территории Украины. Дополнительных деталей не буду рассказывать по понятным причинам. Но поверьте: это – начало новой эпохи, Он подчеркнул, что Украина атаковала Крымский мост уже трижды. "В 2022 году заходили с суши машиной с 21 тонной взрывчатки в тротиловом эквиваленте, в 2023 году заходили двумя боевыми дронами СБУ "Sea Baby" по воде. Третий раз в июне этого года мы зашли под водой. Точно могу вам сказать: вместе с 13 Главным управлением ГВКР СБУ мы начали новую эпоху "морской истории", – объяснил Малюк. В прошлом году СБУ разоблачила громкий заговор в рядах Управления госохраны. Задержан полковник, главы департамента УГО – структуры, которая должна была охранять президента. На самом деле он, вместе с другим полковником, готовил покушение на Владимира Зеленского во время его перехода на территории Офиса Президента. Оба работали на ФСБ, в частности на 5 службу под руководством генерала Беседы. После провала операции Путин уволил Беседу с должности, оставив его советником в системе ФСБ. С нашей стороны это была очень сложная работа. Мы занимались ею почти два года, по сути с начала войны. Осуществили мощное агентурно-техническое проникновение в эту группу. Кроме покушения на президента, они собирали информацию, передавали ее, в том числе готовили покушение на моего коллегу Кирилла Алексеевича Буданова и на меня лично, Еще одна попытка ликвидации Зеленского готовилась в Польше. СБУ совместно с Агентством внутренней безопасности Польши (АВБ) разоблачила "законсервированного" агента – военного пенсионера, завербованного десятки лет назад. Его задачей было устранение президента в жешувском аэропорту. Среди вариантов – удар FPV-дроном или снайперская атака. Благодаря профессиональным действиям СБУ и польских коллег покушение сорвано, исполнитель задержан. Сергей Стерненко – один из самых активных волонтеров. На фронт он передал почти 200 тысяч FPV-дронов для более 600 подразделений. Это сделало его мишенью российских спецслужб. Покушение планировали на 2 мая – символическую дату, ведь именно Стерненко в 2014 году противостоял попытке создать "Бессарабскую народную республику" в Одессе. Это уже четвертая попытка его убить. СБУ анализировала угрозу, но долго не удавалось выявить исполнителя. Когда риск возрастал, Стерненко пригласили для консультаций, предоставили охрану. Утром 2 мая, когда Сергей выходил из подъезда, по нему открыла огонь женщина с двумя пистолетами. Она действовала внезапно, выглядела обычно. Охранник из Центра спецопераций "А" сработал мгновенно – выбил оружие, задержал нападавшую. В этот момент ему позвонил руководитель дела: "Это она, арендовала квартиру рядом, готовилась". Ответ был коротким: "Я уже на ней сижу". Системная работа СБУ и повышенные меры безопасности позволили предотвратить убийство Стерненко. Россияне пытались опередить украинскую сторону на полчаса – не получилось. Дмитрий Гордон имеет широкую аудиторию, в том числе и в России и на временно оккупированных территориях. Его проукраинская позиция и публичные высказывания раздражают Кремль. Путинский режим считает его "главным пропагандистом Украины". В 2023 году Путин подписал распоряжение об организации террористических актов в Украине – в том числе и против Гордона. ФСБ задействовала две сети. Первую возглавлял бывший нарде-регионал с Полтавщины. Он вел наблюдение за Гордоном, действовал по указаниям ФСБ, привлек помощников, в частности журналистов. Планировали ликвидировать журналиста самодельным взрывным устройством или нанести удар дронами, когда точно подтвердят его пребывание. Установили видеонаблюдение, но СБУ уже документировала их деятельность – экс-нардеп фигурировал и в деле подрыва железной дороги. Параллельно действовала вторая группа – дагестанское преступное сообщество, также под кураторством ФСБ. Ее лидер, засланный в Украину еще до полномасштабного вторжения, организовал службу такси с установленными видеорегистраторами для слежки. Разрабатывали маршруты, планировали ликвидацию: выстрел из пистолета или автоматического оружия – в зависимости от наличия охраны. Готовили даже мотоцикл для одной из атак. Обе группы были задержаны. Лидер второй признал подготовку покушения. ФСБ обещала 400 тысяч долларов за убийство Гордона. СБУ сорвала оба плана. Денис Ермак большую часть времени находится на линии фронта. Он служит в ГУРе, в Иностранном легионе, снайпер. Россияне планировали ликвидировать Ермака, когда тот находился в Киеве на боевом задании. Исполнителю приказали взорвать его после возвращения, как только тот войдет в подъезд или квартиру. СБУ установила видео и аудио контроль в его квартире, что позволило наблюдать за его действиями. Также получили доступ к его телефону и записали коммуникации с кураторами, которые руководили процессом. Исполнитель тратил время на изготовление взрывчатки и наблюдал за Денисом Ермаком, что помогало вывести его семью из опасности. Россияне планировали взрыв до 15 мая, но СБУ помешала их попытке передачи пакета. Малюк подчеркнул, что российские спецслужбы планировали взорвать здание СБУ. По его словам, российский диктатор в 2023 году подписал внутренний закрытый указ, относительно "диверсионного шума". ГРУ ГШ и ФСБ – исполнители. Это связано с тем, что они максимально совершают разного рода теракты на территории Украины. Была одна ситуация, где мы "вели" одну из групп. Мы узнали, что готова взрывчатка, значительное количество. Один человек должен был передавать прям чемодан со взрывчаткой другому негодяю-террористу. Говорю: как берет – ведем его дальше, как только заходит в здание – задерживаем. Смотрим: забирает молодая девушка эту сумку, садится в такси, которое делает большой круг и приезжает сюда к Владимирской. Девушка выходит и несет чемодан со взрывчаткой нам почти под дверь, Малюк отметил, что сейчас личный состав не дислоцируется в здании, которая на улице Владимирской в столице. Агенты СБУ, по словам Малюка, выполняют задачи в тылу врага. Мы проводим топовые операции. Вы видели, кроме "Паутины", сколько всего мы сделали. За этим стоят конкретные фамилии и конкретные лица, Председатель СБУ подчеркнул, что высоко ценит сотрудников службы. По его словам, среди агентов также много женщин. После успешных операций им меняют внешность и они живут под другой фамилией. Глава СБУ упомянул о разоблачении предателей и агентов России. По состоянию на сейчас есть более 3 470 объявленных подозрений, 1 048 человек осуждены по статье "Государственная измена", 320 подозрений о совершении диверсий. Отдельное направление работы – борьба с "агентами в рясах". Малюк подчеркнул, что совершение преступлений против основ нацбезопасности квалифицируют в соответствии с действующим законодательством. "Наличие рясы и кадила не является отягчающим обстоятельством, но и не освобождает от уголовной ответственности. И никаких индульгенций не дает", – рассказал глава СБУ.
Операция "Паутина"
– отметил Малюк.
– подчеркнул глава СБУ.
Крымский мост
– рассказал глава СБУ.
Предотвращение покушений на Владимира Зеленского
– пояснил Василий Малюк.
Покушение на Сергея Стерненко
Предотвращение покушения на Дмитрия Гордона
Предотвращение покушения на Дениса Ермака
– рассказал он о попытке теракта.
– отметил он.
Операция "Паутина" длилась 1 год, 6 месяцев и 9 дней – с ноября 2023-го. Ее цель – уничтожение российских ракетоносителей в глубоком тылу.
Мы начали ее после массированных обстрелов украинских городов. Президент знал обо всем – объяснял ему каждый этап,
Было задействовано 117 FPV-дронов с уникальными системами связи и боевой частью: два заряда по 800 граммов – всего 1,6 килограмма кумулятивно-фугасного действия. Они прожигали корпуса самолетов и взрывались внутри, нанося критический ущерб, в частности по авионике, которую нельзя заменить.
Дроны, домики для запуска, логистика – все готовилось отдельно. Участники не знали, что работают на единую операцию. Домики имели автономное питание – EcoFlow, солнечные панели, чтобы работать даже при -50 градусов. Их ввоз в Россию требовал коррупционных контактов с таможенниками.
ЦСО "А" получили задание в день удара: каждый имел макет местности и "свой" самолет. Телефоны – изъяты. Вся структура работала автономно, с точностью до маршрута полета.
Россия пыталась преуменьшить последствия, но ущерб был колоссальный.
Это вершина айсберга. В "Паутине" мы объединили все: логистику, дроны, агентурную сеть, искусственный интеллект. Украина показала, что способна действовать интеллектом и менять ход войны,
Василий Малюк также вспомнил о третьем поражении Крымского моста.
Скажу откровенно: третий раз по мосту мы сработали взрывчаткой в 1 100 килограммов и плюс еще 1 100 килограммов. То есть дважды по 1 100 килограммов по ключевым опорам незаконной конструкции на территории Украины. Дополнительных деталей не буду рассказывать по понятным причинам. Но поверьте: это – начало новой эпохи,
Он подчеркнул, что Украина атаковала Крымский мост уже трижды. "В 2022 году заходили с суши машиной с 21 тонной взрывчатки в тротиловом эквиваленте, в 2023 году заходили двумя боевыми дронами СБУ "Sea Baby" по воде. Третий раз в июне этого года мы зашли под водой. Точно могу вам сказать: вместе с 13 Главным управлением ГВКР СБУ мы начали новую эпоху "морской истории", – объяснил Малюк.
В прошлом году СБУ разоблачила громкий заговор в рядах Управления госохраны. Задержан полковник, главы департамента УГО – структуры, которая должна была охранять президента. На самом деле он, вместе с другим полковником, готовил покушение на Владимира Зеленского во время его перехода на территории Офиса Президента. Оба работали на ФСБ, в частности на 5 службу под руководством генерала Беседы. После провала операции Путин уволил Беседу с должности, оставив его советником в системе ФСБ.
С нашей стороны это была очень сложная работа. Мы занимались ею почти два года, по сути с начала войны. Осуществили мощное агентурно-техническое проникновение в эту группу. Кроме покушения на президента, они собирали информацию, передавали ее, в том числе готовили покушение на моего коллегу Кирилла Алексеевича Буданова и на меня лично,
Еще одна попытка ликвидации Зеленского готовилась в Польше. СБУ совместно с Агентством внутренней безопасности Польши (АВБ) разоблачила "законсервированного" агента – военного пенсионера, завербованного десятки лет назад. Его задачей было устранение президента в жешувском аэропорту.
Среди вариантов – удар FPV-дроном или снайперская атака. Благодаря профессиональным действиям СБУ и польских коллег покушение сорвано, исполнитель задержан.
Сергей Стерненко – один из самых активных волонтеров. На фронт он передал почти 200 тысяч FPV-дронов для более 600 подразделений. Это сделало его мишенью российских спецслужб. Покушение планировали на 2 мая – символическую дату, ведь именно Стерненко в 2014 году противостоял попытке создать "Бессарабскую народную республику" в Одессе. Это уже четвертая попытка его убить.
СБУ анализировала угрозу, но долго не удавалось выявить исполнителя. Когда риск возрастал, Стерненко пригласили для консультаций, предоставили охрану.
Утром 2 мая, когда Сергей выходил из подъезда, по нему открыла огонь женщина с двумя пистолетами. Она действовала внезапно, выглядела обычно. Охранник из Центра спецопераций "А" сработал мгновенно – выбил оружие, задержал нападавшую. В этот момент ему позвонил руководитель дела: "Это она, арендовала квартиру рядом, готовилась". Ответ был коротким: "Я уже на ней сижу".
Системная работа СБУ и повышенные меры безопасности позволили предотвратить убийство Стерненко. Россияне пытались опередить украинскую сторону на полчаса – не получилось.
Дмитрий Гордон имеет широкую аудиторию, в том числе и в России и на временно оккупированных территориях. Его проукраинская позиция и публичные высказывания раздражают Кремль. Путинский режим считает его "главным пропагандистом Украины". В 2023 году Путин подписал распоряжение об организации террористических актов в Украине – в том числе и против Гордона.
ФСБ задействовала две сети. Первую возглавлял бывший нарде-регионал с Полтавщины. Он вел наблюдение за Гордоном, действовал по указаниям ФСБ, привлек помощников, в частности журналистов. Планировали ликвидировать журналиста самодельным взрывным устройством или нанести удар дронами, когда точно подтвердят его пребывание. Установили видеонаблюдение, но СБУ уже документировала их деятельность – экс-нардеп фигурировал и в деле подрыва железной дороги.
Параллельно действовала вторая группа – дагестанское преступное сообщество, также под кураторством ФСБ. Ее лидер, засланный в Украину еще до полномасштабного вторжения, организовал службу такси с установленными видеорегистраторами для слежки. Разрабатывали маршруты, планировали ликвидацию: выстрел из пистолета или автоматического оружия – в зависимости от наличия охраны. Готовили даже мотоцикл для одной из атак.
Обе группы были задержаны. Лидер второй признал подготовку покушения. ФСБ обещала 400 тысяч долларов за убийство Гордона. СБУ сорвала оба плана.
Денис Ермак большую часть времени находится на линии фронта. Он служит в ГУРе, в Иностранном легионе, снайпер.
Россияне планировали ликвидировать Ермака, когда тот находился в Киеве на боевом задании. Исполнителю приказали взорвать его после возвращения, как только тот войдет в подъезд или квартиру.
СБУ установила видео и аудио контроль в его квартире, что позволило наблюдать за его действиями. Также получили доступ к его телефону и записали коммуникации с кураторами, которые руководили процессом.
Исполнитель тратил время на изготовление взрывчатки и наблюдал за Денисом Ермаком, что помогало вывести его семью из опасности. Россияне планировали взрыв до 15 мая, но СБУ помешала их попытке передачи пакета.
Малюк подчеркнул, что российские спецслужбы планировали взорвать здание СБУ. По его словам, российский диктатор в 2023 году подписал внутренний закрытый указ, относительно "диверсионного шума". ГРУ ГШ и ФСБ – исполнители. Это связано с тем, что они максимально совершают разного рода теракты на территории Украины.
Была одна ситуация, где мы "вели" одну из групп. Мы узнали, что готова взрывчатка, значительное количество. Один человек должен был передавать прям чемодан со взрывчаткой другому негодяю-террористу. Говорю: как берет – ведем его дальше, как только заходит в здание – задерживаем. Смотрим: забирает молодая девушка эту сумку, садится в такси, которое делает большой круг и приезжает сюда к Владимирской. Девушка выходит и несет чемодан со взрывчаткой нам почти под дверь,
Малюк отметил, что сейчас личный состав не дислоцируется в здании, которая на улице Владимирской в столице.
Агенты СБУ, по словам Малюка, выполняют задачи в тылу врага.
Мы проводим топовые операции. Вы видели, кроме "Паутины", сколько всего мы сделали. За этим стоят конкретные фамилии и конкретные лица,
Председатель СБУ подчеркнул, что высоко ценит сотрудников службы.
По его словам, среди агентов также много женщин. После успешных операций им меняют внешность и они живут под другой фамилией.
Глава СБУ упомянул о разоблачении предателей и агентов России.
По состоянию на сейчас есть более 3 470 объявленных подозрений, 1 048 человек осуждены по статье "Государственная измена", 320 подозрений о совершении диверсий. Отдельное направление работы – борьба с "агентами в рясах".
Малюк подчеркнул, что совершение преступлений против основ нацбезопасности квалифицируют в соответствии с действующим законодательством. "Наличие рясы и кадила не является отягчающим обстоятельством, но и не освобождает от уголовной ответственности. И никаких индульгенций не дает", – рассказал глава СБУ.