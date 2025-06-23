Покушения на власть, операция "Паутина" и Крымский мост: главные заявления Малюка во время брифинга

В понедельник, 23 июня, председатель СБУ Василий Малюк дал пресс-конференцию. Генерал-лейтенант рассказал об операциях на территории России, покушениях на Владимира Зеленского и других известных людей, и о деятельности Службы безопасности Украины в целом.

Главные заявления Василия Малюка во время брифинга собрал 24 Канал.

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Главные заявления Василия Малюка