Василий Малюк возглавил СБУ: нардепы проголосовали большинством голосов
Верховная Рада назначила Василия Малюка главой Службы безопасности Украины. Народные депутаты проголосовали за решение большинством голосов.
Отметим, что Малюк исполнял обязанности главы СБУ с июля 2022 года, когда был отстранен от работы Иван Баканов. До этого он занимал должность первого заместителя главы ведомства.
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Малюк возглавил СБУ
За соответствующее постановление проголосовали 324 депутата. На голосовании присутствовали президент Украины, вице-президент, премьер-министр, секретарь СНБО, генеральный прокурор.
В своем выступлении Владимир Зеленский призвал народных депутатов голосовать за Василия Малюка. Он отметил его роль в противодействии агрессии, возвращении и увольнении наших героев.
Учитывая такой результат и пройденную проверку полномасштабной войной считаю его (Малюка) назначение вполне оправданным. Мы осуществляем кадровые изменения в сфере безопасности, чтобы усилить оборону,
– заявил украинский президент.
После голосования Малюк заявил, что он всю жизнь посвятил защите Украины.
"Я военный и всю жизнь посвятил защите страны. Будет очищение службы от предателей. Особый акцент – борьба с коллаборантами на всех уровнях", – отметил новый глава СБУ.
Голосование за назначение Малюка по фракциям:
- "Слуга народа" – 226
- "Европейская солидарность" – 0
- "Родина" – 18
- "Платформа за жизнь и мир" – 19
- "За будущее" – 12
- "Голос" – 0
- "Доверие" – 15
- "Восстановление Украины" – 17
- Внефракционные – 17
Верховная Рада назначила Василия Малюка главой СБУ / фото Ярослав Железняк
Кто такой Василий Малюк
- Чиновник родом из Житомирской области.
- Он был участником боевых действий и имеет звание полковника.
- В 2005 году окончил Национальную академию СБУ по специальности "Правоведение".
- С 2001 года нес военную службу в органах государственной безопасности.
- Занимал разные должности в региональных управлениях СБУ.
Кстати, интересно о Малюке отозвался эксперт Алексей Голобуцкий. По его словам, исполняющий обязанности главы СБУ превращает ведомство в украинский Моссад. Кроме того, он делает все, чтобы очистить его от российских агентов.