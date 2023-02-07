Не нужно дублировать полномочия, – нардеп Костенко об основной задаче Малюка во главе СБУ
Верховная Рада назначила Василия Малюка главой Службы безопасности Украины. Народные депутаты поддержали решение большинством голосов.
Ключевой задачей главы ведомства должно стать усиление контрразведывательной деятельности. Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный ВСУ, народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко.
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Контрразведка – основная задача службы
Конечно, сотрудники СБУ выполняют и другие функции – борются с коррупцией и экономическими преступлениями. Однако у нас достаточно органов, считает Костенко, которые могли бы работать по этим направлениям. Служба безопасности сейчас мобилизовала немало людей, она достаточно обширная, в частности, выполняет оперативно-боевые задания на линии фронта.
"Я думаю, что здесь не нужно дублировать полномочия. Коррупционные составляющие, экономические преступления – это нужно от них убирать. У нас есть с Василием Васильевичем определенные разногласия, но то, что он направлен преимущественно на контрразведку во время войны – это позитив", – заметил военнослужащий.
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Что известно о Малюке
- Василий Малюк – чиновник родом из Житомирской области. Он был участником боевых действий и имеет звание полковника. С 2001 года нес военную службу в органах государственной безопасности.
- В 2005 году окончил Национальную академию СБУ по специальности "Правоведение". Занимал разные должности в региональных управлениях СБУ.
- По словам политолога Алексея Голобуцкого, новый глава СБУ превращает ведомство в украинский Моссад. Кроме того, он делает все, чтобы очистить его от российских агентов.