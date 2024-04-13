Имел "черную метку", – Свитан о предателе из СБУ, который "взорвался" в Москве

В Москве взорвали машину экс-сотрудника СБУ Прозорова. Как только он пытался завести автомобиль, произошел взрыв. Однако известно, что это уже не первое покушение на коллаборациониста.

Еще с начала войны на Донбассе он стал на сторону оккупантов. С тех пор и стал целью для украинских спецслужб. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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"Черная метка"

Днем 12 апреля в Москве взорвали машину экс-сотрудника СБУ и предателя Украины Василия Прозорова. Момент со взрывом автомобиля попал на видео. В результате инцидента коллаборационист получил травмы, его госпитализировали.

С 2014 года он вступил в связь с российской ФСБ, как и многие другие спецслужбисты. Просто есть слишком яркие личности из этих коллаборантов, которые за последнее время очень активизировались на разных направлениях. Вероятнее всего, этот процесс "успокоения" уже запустила наша контрразведка,

– отметил Роман Свитан.

Служба безопасности Украины сейчас фактически полностью защищена от российского влияния. Поэтому особое внимание сейчас сосредоточили именно на предателях, которые сейчас работают на кремлевский режим.

"На Прозорове в свое время уже была "черная метка": в Бердянске его уже пытались наказать. Их (коллаборационистов – 24 Канал) очень много – десятки тысяч. В 2014 году на сторону врага перешли тысячи донецких милиционеров. Еще несколько тысяч – в 2024 году", – отметил полковник запаса.

Перед украинскими спецслужбами стоит действительно сложная задача – уничтожать коллаборационистов и за пределами Украины. Впрочем, результаты уже вполне впечатляют.

Интересно, что предатели борются и между собой. В попытках поделить власть, в том числе и на оккупированных территориях Украины, обычно не удается решить все мирным путем. Поэтому иногда это приводит к тому, что коллаборационисты сами же ликвидируют других коллаборационистов.

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