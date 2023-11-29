Успешно "демобилизовался": российский генерал-майор взорвался на мини

Российские оккупанты ежедневно теряют своих военных в захватнической войне против Украины. Так, 28 ноября стало известно о гибели одного из топ-офицеров армии страны-агрессора.

Российские пропагандисты сообщили о гибели своего генерал-майора Владимира Завадского. Так, он взорвался на мине, воюя на фронте в Украине.

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На фронте погиб российский топ-офицер

Оккупанты рассказали, что генерал-майор Владимир Завадский родился 11 января 1978 года. В 2000 году окончил Московское общевойсковое командное училище, 1 батальон. Командовал мотострелковым взводом, ротой, батальоном.

В 2010 году окончил Общевоенную академию вооруженных сил России. В дальнейшем военную службу проходил в должностях заместителя командира учебного танкового полка, заместителя начальника учебного центра, начальника штаба мотострелковой бригады, командира мотострелковой бригады, командира мотострелковой дивизии. Был награжден орденом Мужества, ведомственными медалями.



Генерал Владимир Завадский взорвался на мине / Фото с телеграм-канала Анатолия Штефана "Штирлица"

С августа 2018 по июнь 2021 года был командиром гвардейской танковой Кантемировской дивизии, дислоцирующейся в Московской области. К моменту гибели он был заместителем 14 Армейского корпуса.

Россияне также отметили, что генерал 28 ноября 2023 года во время "выполнения боевого задания" около 14 часов 30 минут подорвался на мине.

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