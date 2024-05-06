У 37-летнего защитника остались жена и маленькая дочь. Своими принципами и ответственностью воин заслужил уважение и авторитет среди побратимов.

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Погибший десантник – пример для будущих поколений

Василий Жемела родился 9 октября 1986 года в селе Заборье Рава-Русской общины. Однако он в последнее время вместе с женой Татьяной и дочерью Елизаветой проживал в городе Дубляны. Мужчина защищал Украину от врага в составе 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ. Имел звание младшего сержанта.

За неделю до боя, в котором погиб Василий, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил воина "Золотым крестом" за мужество, высокий профессионализм и преданность воинскому долгу. Награду он получил в конце апреля.

В начале марта 2024 года, обороняя один из населенных пунктов в Донецкой области, младший сержант Жемела эффективно приглушил вражеские БПЛА, что сделало невозможным проведение аэроразведки врагом.

Своим принципиальным и ответственным отношением к служебным обязанностям Василий заслужил уважение и авторитет среди собратьев. Защитник со Львовщины неоднократно принимал участие в выполнении боевых задач и собственными действиями служил примером преданности и профессионализма для своих подчиненных,

– сообщили во Львовском областном ТЦК.

Один короткий, но ожесточенный бой отобрал мужа у жены Татьяны, а у дочери Елизаветы – папы. После прощания Героя похоронят на Марсовом поле во Львове.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким погибшего Героя. Вечная память.

В бою за Украину нас покидают самые достойные