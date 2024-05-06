У 37-річного захисника залишились дружина й маленька донечка. Своїми принципами та відповідальністю воїн заслужив повагу та авторитет серед побратимів.

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Загиблий десантник – приклад для майбутніх поколінь

Василь Жемела народився 9 жовтня 1986 року в селі Забір’я Рава-Руської громади. Проте він останнім часом разом з дружиною Тетяною та донечкою Єлизаветою проживав у місті Дубляни. Чоловік боронив Україну від ворога в складі 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ. Мав звання молодшого сержанта.

За тиждень до бою, в якому загинув Василь, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відзначив воїна "Золотим хрестом" за мужність, високий професіоналізм і відданість військовому обов’язку. Нагороду він отримав наприкінці квітня.

На початку березня 2024 року, обороняючи один з населених пунктів у Донецькій області, молодший сержант Жемела ефективно приглушив ворожі БПЛА, що зробило неможливим проведення аеророзвідки ворогом.

Своїм принциповим і відповідальним ставленням до службових обов’язків Василь заслужив повагу та авторитет серед побратимів. Захисник зі Львівщини неодноразово брав участь у виконанні бойових завдань і власними діями служив прикладом відданості та професіоналізму для своїх підлеглих,

– повідомили у Львівському обласному ТЦК.

Один короткий, але запеклий бій відібрав чоловіка у дружини Тетяни, а у донечки Єлизавети – тата. Після прощання Героя поховають на Марсовому полі у Львові.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним та близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять.

В бою за Україну нас покидають найдостойніші