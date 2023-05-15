План Б: как Ватикан собирается возвращать депортированных Россией детей

Среди 192 государств, которые могли бы способствовать Украине в репатриации депортированных Россией детей, предварительно был избран Ватикан. Но есть ли у наименьшей страны способности обеспечивать возврат из наибольшей, и какой план? Попробуем подробно разобрать в авторской колонке для сайта 24 Канала.

Католическая церковь имеет вторую по масштабу сеть гуманитарной помощи в мире (Caritas Internationalis). Также она внесла особый вклад в спасение рохинджа, развитие мира в Колумбии, проведение свободных и справедливых выборов в ДРК, противостояние режиму Александра Лукашенко, который в течение 2020 – 2021 годов характеризовался бурным всплеском насилия против местного населения.

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Направил свою "секретную" миротворческую миссию Папа Римский и в Украину. Правда, способствовать завершению крупнейшего из Второй мировой войны вооруженного конфликта в Европе доверили только двум лицам, один из которых – польский кардинал Конрад Краевский. Сам Папа визит в Украину обуславливает посещением России: впрочем, там уже больше года видеть главу католической церкви не хотят.

Интересно, что в 2015 году, после аннексии Крымского полуострова и начала кровопролития на Донбассе, в Ватикане встречали Владимира Путина. В подарок российский президент привез Папе несколько томов Православной энциклопедии. В то же время, его наместник в так называемой "ДНР" Александр Захарченко тогда же обозвал греко-католиков сектантами, запретив эту религию в никому непризнанном образовании.

Казалось бы, Путин просто не знал, однако с началом полномасштабного вторжения на захваченных территориях начались репрессии против греко-католиков, которых как главный источник русофобии депортировали за пределы ситуативного "русского мира".

План репатриации детей

На вопрос, как Ватикан будет возвращать украинских детей, Папа отвечает дипломатично: вспоминает опыт освобождения заключенных и выступает за мир в Украине. Однако католическая церковь имеет и другую историю.

Подчеркивая усилия, прилагаемые священником, чтобы спасти еврейских детей от нацистов во время Холокоста, следует, впрочем, вспомнить, как католическая церковь препятствовала возвращению тех несовершеннолетних, которые были крещены. Так, монахини несколько раз прятали и меняли персональные данные трехлетнего и четырехлетнего еврейских мальчиков Джеральда и Роберта Финали, родителей которых в 1944 году убили в Аушвице. Детей окрестили, что и послужило поводом для отказа со ссылкой на каноническое право возвращать их родной тете-еврейке.

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Способность Ватикана репатриировать маленьких украинцев подрывает и высказывание Папы. Так, в послании ко Всемирному дню мигранта и беженца в 2018 году он заявил, что детям-беженцам и несовершеннолетним без сопровождения следует способствовать передаче под временную опеку или приемным семьям. Папа также поощрял принятие таких детей в гражданство государства, на территории которого они находятся. Призвал к социальной и профессиональной интеграции, межкультурному обогащению.

Все приведенные аспекты крайне чувствительны в случае принудительно перемещенных и незаконно депортированных украинских детей. Ведь насильственная передача в российские семьи, навязывание гражданства государства-агрессорки и "интеграция", которая по своей сути является русификацией, достигают порога сразу нескольких международных преступлений.

Одиозны и высказывания Папы Франциска относительно западного оружия, которое больше вредит миру в Украине, чем помогает и о "братских народах". Католическая церковь до сих пор прямо не осудила преступления России и не признала последнюю агрессором. Несмотря на стремление установить контакт хотя бы с Гундяевым, который в России "православный патриарх", встречи до сих пор не состоялось. Так с кем и как Папа планирует организовать механизм репатриации – непонятно.

В конце концов, Ватикан неохотно признает свои ошибки и не спешит извиняться за ту роль, которую сыграла католическая церковь в ходе Холокоста, геноцида в Руанде и в "ассимиляции" коренных народов в Канаде. В последнем случае Папа Римский тоже говорит о репатриации, однако не детей, а культурных ценностей, похищенных у коренных народов и в 1925 году экспонировавшихся Пием IX на всемирной выставке артефактов. Будет ли план "Б", есть ли на него время и какую, кроме моральной, ответственность понесет Ватикан в случае неудачи?

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Механизм репатриации: каков он?

Украина нуждается в едином юридическом механизме возвращения украинских детей, принудительно перемещенных или депортированных Россией. При этом чтобы договор не оставался lettre morte, он требует гарантий выполнения.

Среди прочих это может быть сторона-посредник, которая с одной стороны будет способствовать заключению соответствующего соглашения, а с другой – будет наблюдать, чтобы в ходе идентификации и репатриации Россия вернула каждого вывезенного ребенка (уже, по меньшей мере, 19 393 несовершеннолетних). Стороной-посредником может быть как государство (Турция, КНР, Казахстан), так и международная правительственная (ЮНИСЕФ) или неправительственная организация (МККК).

Для активной и эффективной репатриации украинских детей также необходимо принятие Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. Это позволит продемонстрировать решительную поддержку Украине в ее усилиях вернуть, реабилитировать и реинтегрировать несовершеннолетних.

Также можно будет загнать Россию в ситуацию безысходности, когда формально сторонами международного договора будет лишь несколько субъектов, а обязательство репатриировать детей будет иметь перед мировым сообществом в целом.

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Подобные резолюции принимались почти всегда, когда разрабатывались механизмы возвращения несовершеннолетних в государство их происхождения, однако до сих пор не существуют в контексте вооруженного конфликта в Украине.

Почему Украина выбрала Ватикан?

Очевидно, что наше государство осознает объективную неспособность Ватикана оказывать необходимое давление на Россию для возвращения украинских детей. Следовательно, прорабатываются и другие варианты гаранта-посредника.

В контексте Папы Римского это скорее был тот самый "гуманитарный жест", о котором пишет западная пресса, демонстрация готовности Украины рассматривать все существующие механизмы, чтобы обеспечить репатриацию. В конце концов, это также способ отвлечь Папу Римского от речей о "мире с Россией", "вреде оружия" и "скорейшем урегулировании".