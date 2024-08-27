Важен России для информационной войны: как Павел Дуров может работать на Кремль

Российские чиновники и военные обозреватели достаточно бурно отреагировали на задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции 24 августа. Для России мессенджер и сам Дуров является важной частью войны против Украины, что нужно Владимиру Путину.

Такое мнение 24 Каналу высказал генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, что Дуров обеспечивает мощную информационную войну. Благодаря ему российские спецслужбы и контрагенты добывают информацию из стран Европы.

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Почему оккупанты стали на защиту Дурова

В эфире российского телевидения от военного обозревателя прозвучало заявление, что Россия с помощью Telegram наводит ракеты, артиллерию и авиацию. Российские военные якобы воюют в интернете и осуществляют трансляции с дронов через серверы.

Однако Маломуж отметил, что подобное заявление не является профессиональным, ведь в военной сфере Telegram никак не может помочь. Военные имеют отдельную систему защищенной связи, благодаря которой они наводят ракеты и авиацию.

Российские военные могут использовать Telegram для коммуникации или корректировки боевых операций. Однако это все равно является нарушением режима тишины, что может выявить тактические секреты России.

Россияне делают подобные заявления из-за того, что для них Telegram и Дуров являются очень важными факторами. Часть материалов там действительно есть, они могут нанести вред России. Дуров для них является лицом, которое обеспечивает мощную российскую коммуникационную систему, поэтому они и стали на его защиту не так для военных, как для ведения информационной войны,

– подчеркнул генерал армии.

Маломуж рассказал, что есть большое подозрение, что Дуров работает на спецслужбы, которые и контролируют его мессенджер. Он может заходить в системы мировой сети, различные структуры власти разных стран, международные и общественные организации.

Таким образом добывается информация, имея ключи и модель контроля. После этого происходят доклады на высший уровень,

– отметил генерал армии.

Он добавил, что российская контрразведка готовит модели и инновационные системы, которые сегодня работают на мировых рынках и поэтому может быть вопрос, не принадлежит ли Дуров в состав сотрудников российских спецслужб или же активно ими используется.

Дуров не мог не работать с Россией, а это значит со спецслужбами России как минимум. Проекты, которые формируются могут формироваться огромной государственной машиной, а это спецслужбы, аналитики и технологи,

– отметил Маломуж.

По его мнению, российский диктатор Путин начал полномасштабную войну против Украины, получив закрытую информацию через Telegram из Европы о том, что европейские лидеры стран не готовы воевать с Россией и будут поддерживать нашу страну минимально.