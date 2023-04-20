Под Белгородом взорвался беспилотник: оккупанты традиционно кивают в сторону Украины

В Белгороде не прекращается хит-парад "хлопка". Утром 19 апреля вблизи города взорвался беспилотник.

Об этом в панике сообщают российские СМИ. Пропагандисты уже завели свою "шарманку" о виновности Украины, передает 24 Канал.

Смотрите также Российская армия находится в упадке: сколько времени она будет продолжать войну – анализ CSIS

Что известно о падении БПЛА

Отмечают, что самодельный беспилотник с прикрепленным к нему взрывным устройством упал в 2 километрах от села Муром и взорвался.

Аппарат лишили связи с помощью электронного ружья, и он упал. Во время падения взрывчатка сдетонировала. Пострадавших и разрушений нет.

Где находится село Муром: смотрите на карте

Все бы ничего – обычный день в Белгороде – однако пропагандисты традиционно взялись винить в этом наших воинов.

Российские СМИ утверждают, что БПЛА якобы запустили из села Старица Харьковской области. А "отважные белгородские пограничники" оперативно обезвредили дрон.

Вблизи Москвы упал БПЛА: детали