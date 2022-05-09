Возле Гладковки на оккупированной Херсонщине 3 день горит лес: из-за дыма местным тяжело дышать

На территории временно оккупированной Херсонской области сильный лесной пожар. Возле села Гладковка в Скадовском районе горит лес.

Огонь пылает уже третий день. Из-за пожара село Гладковка фактически в дыму.

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Людям почти нечем дышать

Из-за сильного лесного пожара, который длится уже третий день, жителям села Гладковка фактически нечем дышать, ведь из-за огня в воздух поднялся огромный столб дыма, который накрывает всю деревню.

Пожар в Гладковке: смотрите видео

Оккупанты запрещают тушить леса

Также сейчас пылают леса возле сел Геройское и Ивановка. В местном лесничестве говорят, что тушить пожар некому, поэтому люди борются со стихией своими силами.

Глава Чукалевского сельского совета Александр Мусиенко заявил, что леса пылают по всей территории Херсонщины, но оккупанты запрещают тушить огонь.

Последние новости из временно оккупированной Херсонщины

Российские оккупанты похитили сельского голову Чернобаевки и его заместителя. Глава села после плена в тяжелом состоянии, а его заместитель до сих пор у оккупантов. Вместо этого оккупанты назначили "своего голову Чернобаевки", с которым местные власти отказались сотрудничать.

На временно оккупированной территории россияне распространяют фейки якобы о том, что Украина "оставила" своих граждан.

Российские захватчики планируют запретить на территории оккупированной Херсонской области доступ к социальным сетям. Речь идет об инстаграме и фейсбуке, потому что они якобы "дестабилизируют ситуацию".

Оккупанты сейчас планируют выйти на административные границы Херсонской области, но сопротивление наших защитников разрушает их планы. Однако на территориях, которые находятся в оккупации, россияне устраивают буквально террор. Например, 6 мая на территории области выключили мобильную связь.

Постоянная представительница президента в Крыму Тамила Ташева сообщила, что в подвалах Херсонщины оккупанты пытают не менее 500 человек.

В Херсоне россияне устроили "победобесие" с триколорами и советскими флагами к 9 мая. Они едва собрали несколько десятков человек, однако пропагандисты уже поспешили снимать "сюжеты" о "победодобыче" на оккупированной территории.

Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова сообщила, что россияне хотят заставить воевать против Вооруженных Сил заключенных.

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