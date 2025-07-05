Вблизи российского Владивостока взорвался газопровод, обеспечивающий 155-ю бригаду, – источники

Ночью 5 июля прогремели взрывы на российском магистральном газопроводе и водопроводе во Владивостоке. После произошел масштабный пожар.

Как сообщают источники 24 Канала в спецслужбах, были уничтожены ветки магистрального газопровода "Владивосток", проходящего вдоль побережья Японского моря.

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Чем был важен газопровод "Владивосток"

Этот газопровод, в частности, обеспечивает газоснабжение ряда военных объектов вооруженных сил России, расположенных вдоль побережья Японского моря, а именно отдельным подразделениям 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

Отмечается, что часть указанного газопровода сдана в эксплуатацию в марте 2025 года. Также путем подрыва уничтожен водопровод, снабжающий питьевой водой военные гарнизоны.

Чтобы скрыть информацию от местного населения, учитывая празднование 165-летия создания города Владивосток, местные спецслужбы отключили мобильный интернет и связь в районе бухты Лазурна (Шамора).

Напомним, что 2 июля Силы обороны нанесли удар по командному пункту 155-й бригады на Курщине. В результате атаки погибло почти все руководство бригады. В частности, бывший комбриг, заместитель командующего ВМФ России генерал-майор Михаил Гудков.