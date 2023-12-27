Гораздо больше, – политтехнолог о количестве жертв в результате удара по "Новочеркасску"

Ночью 26 декабря был уничтожен большой десантный корабль России "Новочеркасск". Россия заявила, что в результате удара 33 моряков "пропали без вести".

Конечно, сообщить о потери среди живой силы прямым текстом в России не решились. Политтехнолог Борис Тизенгаузен поделился с 24 Каналом мнением о том, что как погибших, так и раненых российских моряков больше, чем заявил враг.

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"Пропавших без вести" гораздо больше

В результате удара по Феодосийскому порту, затонул не только большой десантный корабль "Новочеркасск", но и был поврежден "УТС-150" – учебно-тренировочный корабль оккупантов.

Более того, по данным российских СМИ, 33 моряка "пропали без вести" и 22 – ранены в результате удара по "Новочеркасску".

Пока не до конца выяснили, что было на Новочеркасске, но эксперты говорят, что вряд ли там были "Шахеды" – они так не детонируют. Да и мы знаем, что для транспортировки "Шахедов" использовать иранскую гражданскую авиацию,

– заметил Борис Тизенгаузен.

К тому же взрыв на корабле был настолько сильным, что обломки "Новочеркасска" разбрасывало по оккупированной Феодосии.

"А относительно "пропавших без вести", то, думаю, там гораздо больше морячков отправилось в музей подводной археологии. В Крыму вообще не осталось ни одной точки, куда бы ни долетали SCALP или Storm Shadow. Не могут россияне системами ПВО защититься", – подчеркнул политтехнолог.

Так называемые российские военкоры рассказывали о том, что атака якобы была комплексной – летели не только ракеты, но и беспилотники.

Украина изменяет ситуацию на море

Интересно заметить, что в Черном море нет ни одного носителя "Калибров". Они находятся в порту Новороссийска. Это еще раз доказывает эффективность ударов по Черноморскому флоту.

Ситуация действительно сложная на земле, но на море и в воздухе начала улучшаться. Причем на море действительно прорыв, вошедший в учебники военного мастерства,

– подчеркнул Тизенгаузен.

Удар по "Новочеркасску": коротко

В ночь на 26 декабря в Феодосии прогремели мощные взрывы. Впоследствии стало известно, что слышали их в результате удара по большому десантному кораблю России "Новочеркасск". Незадолго после взрывов командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил всех причастных за уничтожение БДК "Новочеркасск".

Интересно отметить, что об уничтожении БДК "Новочеркасск" сразу доложили Владимиру Путину. А утром 26 декабря потерю признали и оккупационные власти в Крыму.

В среду, 27 сентября, появились новые спутниковые снимки уничтоженного "Новочеркасска". Поражения, понесенные кораблем, в результате удара фактически делают невозможным его дальнейшее использование.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Россия потеряла уже 20% своего флота. Это, по словам Данилова, приближает Украину к деоккупации Крымского полуострова. Удар по "Новочеркасску" – лишь еще одно тому подтверждение.