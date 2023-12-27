Звісно, сповістити про втрати серед живої сили прямим текстом у Росії не наважились. Політтехнолог Борис Тизенгаузен поділився з 24 Каналом думкою про те, що як загиблих, так і поранених російських моряків більше, ніж заявив ворог.

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"Зниклих безвісти" набагато більше

Внаслідок удару по порту Феодосії, затонув не лише великий десантний корабель "Новочеркаськ", а й було пошкоджено "УТС-150" – навчально-тренувальний корабель окупантів.

Щобільше, за даними російських ЗМІ, 33 моряки "зникли безвісти" і 22 – поранено внаслідок удару по "Новочеркаську".

Поки не до кінця з'ясували, що було на "Новочеркаську", але експерти кажуть, що навряд чи там були "Шахеди" – вони так не детонують. Та й ми знаємо, що для транспортування "Шахедів" використовувати іранську цивільну авіацію,

– зауважив Борис Тизенгаузен.

До того ж вибух на кораблі був таким сильним, що уламки "Новочеркаська" розкидало по окупованій Феодосії.

"А щодо "зниклих безвісти", то, думаю, там набагато більше морячків відправилось в музей підводної археології. У Криму назагал не залишилось жодної точки, куди б не долітали SCALP або Storm Shadow. Не можуть росіяни системами ППО захиститись", – підкреслив політтехнолог.

Так звані російські воєнкори розповідали про те, що атака нібито була комплексною – летіли, мовляв, не лише ракети, а й безпілотники.

Україна змінює ситуацію на морі

Цікаво зауважити, що в Чорному морі не має жодного носія "Калібрів". Вони перебувають в порту Новоросійська. Це ще раз доводить ефективність ударів по Чорноморському флоті.

Ситуація справді складна на землі, але на морі та в повітрі – почала покращуватись. При чому на морі справді прорив, який увійде у підручники військової майстерності,

– наголосив Тизенгаузен.

Зверніть увагу! Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Росія втратила вже 20% свого флоту. Це, за словами Данілова, наближає Україну до деокупації Кримського півострова. Удар по "Новочеркаську" – лише ще одне тому підтвердження.

Удар по "Новочеркаську": коротко