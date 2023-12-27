Звісно, сповістити про втрати серед живої сили прямим текстом у Росії не наважились. Політтехнолог Борис Тизенгаузен поділився з 24 Каналом думкою про те, що як загиблих, так і поранених російських моряків більше, ніж заявив ворог.
Дивіться також "Новочеркаськ" добили: все про знищення ворожого корабля у Феодосії
"Зниклих безвісти" набагато більше
Внаслідок удару по порту Феодосії, затонув не лише великий десантний корабель "Новочеркаськ", а й було пошкоджено "УТС-150" – навчально-тренувальний корабель окупантів.
Щобільше, за даними російських ЗМІ, 33 моряки "зникли безвісти" і 22 – поранено внаслідок удару по "Новочеркаську".
Поки не до кінця з'ясували, що було на "Новочеркаську", але експерти кажуть, що навряд чи там були "Шахеди" – вони так не детонують. Та й ми знаємо, що для транспортування "Шахедів" використовувати іранську цивільну авіацію,
– зауважив Борис Тизенгаузен.
До того ж вибух на кораблі був таким сильним, що уламки "Новочеркаська" розкидало по окупованій Феодосії.
"А щодо "зниклих безвісти", то, думаю, там набагато більше морячків відправилось в музей підводної археології. У Криму назагал не залишилось жодної точки, куди б не долітали SCALP або Storm Shadow. Не можуть росіяни системами ППО захиститись", – підкреслив політтехнолог.
Так звані російські воєнкори розповідали про те, що атака нібито була комплексною – летіли, мовляв, не лише ракети, а й безпілотники.
Україна змінює ситуацію на морі
Цікаво зауважити, що в Чорному морі не має жодного носія "Калібрів". Вони перебувають в порту Новоросійська. Це ще раз доводить ефективність ударів по Чорноморському флоті.
Ситуація справді складна на землі, але на морі та в повітрі – почала покращуватись. При чому на морі справді прорив, який увійде у підручники військової майстерності,
– наголосив Тизенгаузен.
Удар по "Новочеркаську": коротко
- В ніч на 26 грудня у Феодосії пролунали потужні вибухи. Згодом стало відомо, що чули їх внаслідок удару по великому десантному кораблю Росії "Новочеркаськ". Незадовго після вибухів командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук подякував усім причетним за знищення ВДК "Новочеркаськ".
- Цікаво відзначити, що про знищення ВДК "Новочеркаськ" одразу доповіли Владіміру Путіну. А вранці 26 грудня втрату визнала і окупаційна влада у Криму.
- У середу, 27 вересня, з'явилися нові супутникові знімки знищеного "Новочеркаська". Ураження, яких зазнав корабель, внаслідок удару фактично унеможливлюють його подальше використання.