Вдвое больше, чем Зеленский: какую зарплату получил Шмыгаль в 2021 году на посту премьера

14 января 2022 , 16:45
Читати новину українською

Источник:

24 канал

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на протяжении 2021 года заработал почти 600 тысяч гривен. В частности, наибольшая зарплата у него была в ноябре – почти 58 тысяч гривен.

Сумма за декабрь была также одной из крупнейших в году – она составляла более 55 тысяч гривен. В среднем Шмигаль ежемесячно в 2021 году зарабатывал около 45 тысяч гривен.

Читайте также Зарплата Сытника: сколько глава НАБУ заработал в 2021 году

Зарплата Шмыгаля в 2021 году

  • Январь – 47 293,75 гривны;
  • Февраль – 44 299,15 гривен;
  • Март – 41 833,84 гривны;
  • Апрель – 45 179,19 гривен;
  • Май – 44 299,15 гривен;
  • Июнь – 44 361,28 гривна;
  • Июль – 45 323,09 гривны;
  • Август – 44 646,82 гривен;
  • Сентябрь – 44 655,81 гривен;
  • Октябрь – 47 332,10 гривны;
  • Ноябрь – 57 157,83 гривен;
  • Декабрь – 55 393,64 гривны.

При этом зарплату главы Кабмина формируют из должностного оклада, индексации дохода и заработной платы во время командировки. Налога Шмигаль платит более 10 тысяч гривен ежемесячно.

Сколько в 2021 году заработали другие чиновники

  • На посту главы Офиса Президента Андрей Ермак в течение 2021 года заработал более 563 тысяч гривен. Из этой суммы он уплатил почти 110 тысяч гривен налогов.
  • Владимир Зеленский в течение 2021 года на посту президента заработал 336 тысяч гривен. Из этой суммы политик уплатил более 65 тысяч налогов и сборов. Должностной оклад Зеленского – 28 тысяч гривен. Надбавок и премий президент не получал.
  • Руководитель аппарата Офиса Президента Мария Витушок за 2021 год получила 854 817,34 гривны. А пресс-секретарь президента Сергей Никифоров – 370 831,46 гривны зарплаты.

Вас может заинтересовать, кто будет зарабатывать больше в Украине в 2022 году: смотрите видео

 

Автор: Оксана Княжик