Вдвое больше, чем Зеленский: какую зарплату получил Шмыгаль в 2021 году на посту премьера
14 января 2022 , 16:45Читати новину українською
Источник:24 канал
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на протяжении 2021 года заработал почти 600 тысяч гривен. В частности, наибольшая зарплата у него была в ноябре – почти 58 тысяч гривен.
Сумма за декабрь была также одной из крупнейших в году – она составляла более 55 тысяч гривен. В среднем Шмигаль ежемесячно в 2021 году зарабатывал около 45 тысяч гривен.
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Зарплата Шмыгаля в 2021 году
- Январь – 47 293,75 гривны;
- Февраль – 44 299,15 гривен;
- Март – 41 833,84 гривны;
- Апрель – 45 179,19 гривен;
- Май – 44 299,15 гривен;
- Июнь – 44 361,28 гривна;
- Июль – 45 323,09 гривны;
- Август – 44 646,82 гривен;
- Сентябрь – 44 655,81 гривен;
- Октябрь – 47 332,10 гривны;
- Ноябрь – 57 157,83 гривен;
- Декабрь – 55 393,64 гривны.
При этом зарплату главы Кабмина формируют из должностного оклада, индексации дохода и заработной платы во время командировки. Налога Шмигаль платит более 10 тысяч гривен ежемесячно.
Сколько в 2021 году заработали другие чиновники
- На посту главы Офиса Президента Андрей Ермак в течение 2021 года заработал более 563 тысяч гривен. Из этой суммы он уплатил почти 110 тысяч гривен налогов.
- Владимир Зеленский в течение 2021 года на посту президента заработал 336 тысяч гривен. Из этой суммы политик уплатил более 65 тысяч налогов и сборов. Должностной оклад Зеленского – 28 тысяч гривен. Надбавок и премий президент не получал.
- Руководитель аппарата Офиса Президента Мария Витушок за 2021 год получила 854 817,34 гривны. А пресс-секретарь президента Сергей Никифоров – 370 831,46 гривны зарплаты.
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