Вечер перестает быть спокойным, – мэр Мелитополя сообщил о более 10 взрывах в городе

Во временно оккупированном Мелитополе вечером 8 августа начались взрывы. Их было не менее 10.

Об этом рассказал мэр Иван Федоров. По его словам, российским оккупантам в Мелитополе пока неспокойно.

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В Мелитополе слышат взрывы

Федоров рассказал, что очередной вечер для российских военных перестает быть спокойным.

В западной части Мелитополя слышно уже около 10 мощных взрывов. Верим в ВСУ и ждем хорошие новости для украинцев и сокрушительные для рашистов,

– заметил городской голова.

Напомним, что ночью в этот же день в Мелитополе также сообщали о мощных взрывах. По словам местных жителей, они звучали на территории аэродрома и бывшего завода РЕХМА.

Позже российские пропагандисты подтвердили информацию об очередном "хлопке". По их словам, системам противовоздушной обороны оккупантов даже удалось сбить 2 ракеты.

Несмотря на это, потери захватчиков были достаточно велики. Федоров рассказал, что удалось ликвидировать около 100 российских солдат, находившихся во временных казармах. Также сгорело значительное количество их техники.

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