Вечером 9 мая Байден планирует подписать закон о ленд-лизе для Украины.

Президент США Джо Байден подпишет закон о ленд-лизе для Украины уже вечером 9 мая. Уже очень скоро ВСУ получат много оружия, чтобы гнать оккупантов прочь.

Политик будет подписывать закон в Овальном кабинете Белого дома. Среди присутствующих будет вице-президента США Камала Харрис.

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Напомним, что Палата представителей единогласно одобрила ленд-лиз еще 28 апреля.

9 мая – символический день для Кремля. Похоже, что Вашингтон также решил сделать его символичным и показать, кто настоящее зло. Ведь последний раз закон о ленд-лизе США подписывали во время Второй мировой войны. Тогда они помогали Европе бороться с гитлеровской Германией. И сегодня, когда Россия празднует победу над нацизмом, сама является величайшим злом.

Что известно о ленд-лизе для Украины

После того, как Байден подпишет закон, Украина сможет предоставлять США список необходимого оружия. Да, Штаты смогут поставлять нам танки, самолеты системы ПВО и тому подобное. Это вооружение Вашингтон будет отправлять в Киев быстро, а все финансовые вопросы будут решать в более благоприятное время.

Министр обороны Алексей Резников отметил, что решение Белого дома поставлять Вооруженным Силам Украины оружие означает одно – США уверены в победе нашего государства. По словам чиновника, ленд-лиз – это фактически участие в войне, но без войска.

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Вашингтон ввел санкции против российских "Первого канала", "России 1" и НТВ.

8 мая в Украину приехала первая леди США Джилл Байден. Жена президента встретилась с украинской коллегой Еленой Зеленской. Вместе они побывали в ужгородской школе, где живут переселенцы из горячих точек.

В Госдепе заявили, что предоставят Украине дополнительное вооружение на 150 миллионов долларов. О том, какая именно техника поедет в Украину, не сообщают.

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