Вечером 9 мая Байден планирует подписать закон о ленд-лизе для Украины.
Источник:публичное расписание президента
Президент США Джо Байден подпишет закон о ленд-лизе для Украины уже вечером 9 мая. Уже очень скоро ВСУ получат много оружия, чтобы гнать оккупантов прочь.
Политик будет подписывать закон в Овальном кабинете Белого дома. Среди присутствующих будет вице-президента США Камала Харрис.
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Напомним, что Палата представителей единогласно одобрила ленд-лиз еще 28 апреля.
9 мая – символический день для Кремля. Похоже, что Вашингтон также решил сделать его символичным и показать, кто настоящее зло. Ведь последний раз закон о ленд-лизе США подписывали во время Второй мировой войны. Тогда они помогали Европе бороться с гитлеровской Германией. И сегодня, когда Россия празднует победу над нацизмом, сама является величайшим злом.
Что известно о ленд-лизе для Украины
После того, как Байден подпишет закон, Украина сможет предоставлять США список необходимого оружия. Да, Штаты смогут поставлять нам танки, самолеты системы ПВО и тому подобное. Это вооружение Вашингтон будет отправлять в Киев быстро, а все финансовые вопросы будут решать в более благоприятное время.
Министр обороны Алексей Резников отметил, что решение Белого дома поставлять Вооруженным Силам Украины оружие означает одно – США уверены в победе нашего государства. По словам чиновника, ленд-лиз – это фактически участие в войне, но без войска.Обратите внимание! Посол Украины Андрей Мельник предложил Германии также одобрить ленд-лиз для Украины. Он подчеркнул, что того оружия, которое Берлин поставляет Киеву, недостаточно для победы в войне.
Как США поддерживают Украину: последние новости
- Вашингтон ввел санкции против российских "Первого канала", "России 1" и НТВ.
- 8 мая в Украину приехала первая леди США Джилл Байден. Жена президента встретилась с украинской коллегой Еленой Зеленской. Вместе они побывали в ужгородской школе, где живут переселенцы из горячих точек.
- В Госдепе заявили, что предоставят Украине дополнительное вооружение на 150 миллионов долларов. О том, какая именно техника поедет в Украину, не сообщают.
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