Вечером Зеленский встретится с Макроном и Шольцом в Париже, – СМИ

После начала полномасштабного вторжения президент Украины во второй раз выехал за границу, чтобы совершить несколько визитов в разные страны Европы. В частности, украинский лидер Владимир Зеленский может посетить Францию, где проведет переговоры с Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом.

С утра 8 февраля сеть заполонили новости о том, что Владимир Зеленский прибыл в Великобританию. В то же время, как отмечают СМИ, глава нашего государства вечером в этот же день может быть уже в Париже.

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После Лондона – Париж

Следует отметить, что это второй визит нашего президента за границу от 24 февраля 2022 года. Первый – был в декабре 2022 в Соединенных Штатах Америки. Очевидно, глава нашего государства за несколько дней планирует посетить как можно больше стран для того, чтобы еще раз напомнить партнерам, что Вооруженным Силам нужно вооружение.

Собственно, стоит сказать, что сначала появилась информация о том, что украинский лидер встретится только с Макроном в Париже. Однако впоследствии в издание NTV отметили, что канцлер Германии Олаф Шольц сел на борт, направляющийся во Францию.

Канцлер Олаф Шольц вылетает в Париж в эту среду вечером (8 февраля 2023 года – 24 Канал), чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и его французским коллегой Еммануелем Макроном. Об этом NTV сообщили информированные круги Берлина,

– говорится в сообщении.

Кроме вероятной встречи с Макроном и Шольцом в Париже вечером 8 февраля, Зеленский выступит с речью в Европарламенте в Бельгии. Собственно, журналисты сообщают, что это может произойти в четверг, 9 февраля.

Визит Зеленского в Великобританию

31 декабря посещал Париж и встречался с Эммануэлем Макроном министр обороны нашего государства Алексей Резников. В Reuters тогда отметили , что во время этой встречи был поднят вопрос о предоставлении Украине истребителей F-16. Не стоит исключать, что Зеленский летит во Францию, в частности для того, чтобы напомнить, что Воздушным силам Украины крайне нужна западная авиация.

К этой теме напомним, как разворачивались события 8 февраля относительно прибытия президента Украины в Лондон: