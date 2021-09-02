Вел сына в школу, когда узнал о смерти жены: в Кировоградской области в ДТП погибла мама 3 детей

В жутком ДТП на Кировоградщине 1 сентября погибла 27-летняя Мария Хивренко. Без мамы остались 3 детей.

Хивренко готовилась к 1 сентября

Накануне гибели Хивренко готовила детей к 1 сентября. Ее 6-летний сын Миша должен был идти в первый класс, а 4-летняя дочь Вика – в детский сад.

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Первую половину ночи женщина готовила детей к празднику. Впоследствии проснулся самый младший в семье – 1,5-месячный сын Богдан. Хивренко накормила сына и решила пройтись до банкомата, чтобы пополнить счет на карточке.

Родные отговаривали женщину идти так поздно к банкомату. Однако она настаивала. Знакомая охарактеризовала это так: ее как тянуло туда что-то.

Мужчина узнал о смерти жены по дороге на линейку

Когда жена не вернулась, муж Хивренко сам повел детей в школу и в садик. По дороге на праздничную линейку сына он узнал о гибели жены.

Следователь попросил прийти его на опознание тела жены. В школу они, конечно, уже не дошли. Сегодня похороны. Сына в школу отвели, детям пока ничего не говорили о смерти мамы,

– рассказала подруга погибшей.

У погибшей была счастливая семья

Супруги Хивренко воспитывали 3 детей. Мужчина ездил на заработки, а жена заботилась о малышах.

Знакомые семьи рассказали, что судьба у Хивренко была сложной. Родной отец и мачеха отказались от нее. Муж и дети были самыми близкими людьми для погибшей.

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