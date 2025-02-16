"Планомерно разбирали коробочки": в районе Великой Новоселки ВСУ отбили массированное наступление

110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко рассказала о ситуации в районе Великой Новоселки. Там россияне бросили на прорыв десятки единиц бронетехники.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на 110 ОМБр.

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ВСУ сдержали атаку кучи вражеских солдат

Противник наступал с разных сторон. С одной постоянно перла техника, с другой – солдаты.

В районе Большой Новоселки враг, пользуясь плохими погодными условиями, пошел в массированное наступление. Колонна за колонной, большие группы пехоты. Несмотря на снег и низкую видимость, разведка обнаружила недруга еще на подступах. Далее бойцы 110 ОМБр вместе со смежниками начали планомерно разбирать оккупантские коробочки,

– говорится в сообщении.

110 ОМБр и смежники отражают российские штурмы под Великой Новоселкой: смотрите видео

Оккупанты шли в наступление волнами. Сначала враг запустил 8 бронированных машин – это танк, БМП и БТР с десантом. Танк наехал на ряд мин, в это время в бой вступили FPV. Россияне объехали подбитую технику, но убежали, когда украинские бойцы ударили по ним 155 калибром.

На другом участке оккупанты пошли в мясной штурм. ВСУ работали по ним FPV и кассетными боеприпасами. Россияне были частично уничтожены и полностью деморализованы.