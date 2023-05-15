Есть преимущества для Европы – политолог об обучении и возможной передаче F-16
Владимир Зеленский отправился с официальным визитом в страны Европы, чтобы договориться о создании авиационной коалиции для защиты украинского неба. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заверил, что страна летом начнет тренировать украинских пилотов на истребителях типа F-16.
Такие заявления без предварительных согласований с Соединенными Штатами Америки вряд ли возможны. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович.
Обратите внимание Главный желаемый приз, – военный эксперт объяснил преимущества именно F-16 для Украины
Так построена дипломатия между странами – они сначала обсуждают вопросы, а когда понимают, каким будет видение и механизм реализации этого вопроса на практике, начинают делать определенные заявления, подчеркнул политолог.
Заявления европейских стран и украинских лидеров о том, что решение о передаче истребителей выходит на финишную прямую, говорит о том, что ключевые моменты в довольно долгих переговорах уже достигнуты. И теперь дело за реализацией.
Преимущества для партнеров
Рейтерович пояснил, что выбор истребителей F-16 для передачи Украине достаточно мотивирован. Ведь они находятся на вооружении практически всех стран-членов НАТО и ЕС.
Здесь есть еще логика такая, что для многих стран на сегодняшний день, особенно на фоне российской агрессии крайне актуален вопрос обмена своего воздушного флота на более новые модели. История с Украиной может в этом плане помочь,
– заметил аналитик.
С одной стороны, союзники смогут оказать серьезную помощь Украине, поскольку эти истребители достаточно новые и по качеству преобладают над российскими аналогами. Более того, их можно использовать здесь и сейчас, ведь у них есть все необходимые запасы компонентов и вооружения.
С другой стороны, эти страны надеются, что они так смогут ускорить процесс предоставления себе лучших истребителей, более нового поколения, которые есть в США. Такие процессы нормальные и характерные для различных конфликтов и войн, происходивших ранее, подчеркнул Рейтерович.
Детальнее о военной помощи Украине: смотреть видео
Сюрприз для россиян
Сейчас вопрос стоит только в дате передачи и количества этих истребителей. Политолог вспомнил слова Юрия Игната, что для защиты украинского неба нашему государству необходимо около 200 истребителей. Он предположил, что сейчас говорится уже о решении стратегического вопроса.
История с истребителями может развиваться несколько иным путем, чем история с передачей танков. Рейтерович считает, что долгой эпопеи с количеством истребителей не будет, их могут отправить сразу в достаточном количестве.
Причем россияне об этом узнают тогда, когда из этих истребителей им уже непосредственно что-нибудь прилетит к окопам или где они будут находиться в этот период,
– резюмировал аналитик.
Что известно о решении Великобритании по авиации
- Во время своего визита 15 мая в Великобританию Владимир Зеленский и Риши Сунак обсудили создание коалиции истребителей. Зеленский поделился, что уже скоро сможет объявить о важных решениях F-16.
- Сунак в свою очередь подчеркнул, что затягивание решения происходит через само принятие и налаживание логистики и подготовку пилотов. Великобритания пообещала быть до конца вместе с Украиной и поддерживать ее во всех возможных аспектах.
- Также уже летом украинские пилоты смогут учиться в Великобритании на западных истребителях. Страна разработает специальную новую программу обучения для украинских пилотов.