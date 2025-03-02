Великобритания и Франция готовят мирный план для Украины

В воскресенье, 2 марта, Кир Стармер заявил, что Великобритания и Франция будут работать с Украиной и "возможно, одной или двумя другими странами" над созданием нового мирного плана. После его представят США.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC. Такое решение приняли после "публичной ссоры" между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Белом доме.

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Что известно о плане Стармера

По словам Стармера, план появился в результате переговоров между лидерами четырех стран после событий в Вашингтоне в пятницу, 28 февраля, когда президент Украины преждевременно покинул резиденцию Трампа.

Великобритания и Франция являются наиболее прогрессивными в этом вопросе, и именно поэтому мы с президентом Макроном будем работать над этим планом, который затем обсудим с США,

– сказал британский премьер-министр.

Он сообщил, что разговаривал с Зеленским и Трампом после инцидента в Овальном кабинете. Стармер верит в то, что президент США хочет прочного мира в Украине, и подчеркивает – для этого необходимы американские гарантии безопасности.

Напомним, сегодня в Великобритании пройдет саммит европейских лидеров, где будут обсуждать завершение боевых действий в Украине и европейскую безопасность. Политики стремятся остановить Трампа от поспешной сделки с Россией, поскольку мир находится на "переломном этапе" войны.

У нас есть возможность объединиться, чтобы обеспечить справедливый и надежный мир в Украине, который гарантирует их суверенитет и безопасность,

– заявил Стармер.

Кроме того, он назвал 3 условия для прочного мира: сильная Украина, европейские гарантии безопасности и американская поддержка.

Макрон стремится убедить США

К слову, в интервью La Tribune Dimanche, президент Франции заявил, что будет пытаться убедить США в необходимости продолжения финансовой и военной поддержки Киева.

Я думаю, что после гнева всем нужно вернуться к спокойствию, уважению и признанию, чтобы мы могли достичь конкретного прогресса, поскольку то, что стоит на кону, является слишком важным,

– заявил Эммануэль Макрон после событий в Вашингтоне.

Он также имел телефонные разговоры с президентами Украины и США – с целью "умиротворения отношений". Французский лидер убежден, что невозможно достичь справедливого и длительного мира, отказавшись от Украины.