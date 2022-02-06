Великобритания направила 100 спецназовцев в Украину, – СМИ

В Украину из Великобритании отправили около сотни спецназовцев. По информации британских СМИ, элитные подразделения будут тренировать украинских военных – из-за угрозы российского вторжения.

Такую информацию The Mirror получила от своих источников среди британских военных. В Украину якобы направили британских военных из SAS, SBS, специального разведывательного полка и группы поддержки спецназа.

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Спецназовцы должны выступать в роли военных советников

Британцы в Украине выступают в роли военных советников. В частности, пишут СМИ, они обучают украинские спецподразделения тактике борьбы с боевиками, а также снайперской и диверсионной работе.

В регион направлено спецподразделение Великобритании, чтобы помочь и посоветовать украинским военным. Они имеют широкий набор навыков, которые, несомненно, будут очень полезны украинским силам,

– сообщил источник The Mirror.

Оказать украинцам военную помощь Лондон смог, ведь британский контингент вывели из Афганистана. Пока войска SAS и SBS еще находятся в Сирии и Ираке, однако их количество там невелико.

Между тем 1500 британских военнослужащих, прошедших зимнюю подготовку, также базируются в Эстонии, которая граничит с Россией.

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Позиция Великобритании относительно угрозы на украинской границе:

Премьер Британии Борис Джонсон обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном санкции против России в случае нападения России.

В британском МИД объяснили, что действия России являются угрожающими, однако Лондон готов к диалогу.

В Британии уверяют, что автоматически применят санкции, если российские военные пересекут украинскую границу.

После официального визита в Киев премьер-министр Джонсон записал видео в поддержку Украины.

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