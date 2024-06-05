Британия разрешила Украине бить по военным целям на территории России, – Зеленский

Великобритания дала Украине "зеленый свет" на удары по территории России. Владимир Зеленский убежден, что это поможет спасти больше украинских жизней.

О том, что Британия разрешила бить по России, стало известно из сообщения на сайте Офиса Президента. Сообщается, что Зеленский лично поблагодарил Риши Сунака за такую возможность.

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Британия разрешила бить по целям в России

В ОП сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Сообщается, что "президент отметил разрешение Великобритании бить по военным целям на территории России". Также отмечается, что возможность наносить удары по России помешает попыткам врага расширить войну и спасет жизни людей.

Подробности телефонного разговора Зеленского с Риши Сунаком

Основное внимание политики сосредоточили на подготовке к Глобальному саммиту мира, который состоится в Швейцарии уже 15 – 16 июня. Владимир Зеленский выразил свою уверенность в том, что даже в предвыборный период Великобритания будет представлена на Саммите на самом высоком уровне.

Лидеры также обсудили продолжение оборонного сотрудничества. Приоритетами являются усиление ПВО и дальнобойных возможностей.

Кроме этого, собеседники обменялись мнениями относительно дополнительных возможностей для совместных тренировочных миссий и совместимости Сил обороны и безопасности Украины с НАТО.

Что известно о разрешении стран на удары по России