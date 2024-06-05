Британия разрешила Украине бить по военным целям на территории России, – Зеленский
Источник:Офис Президента
Великобритания дала Украине "зеленый свет" на удары по территории России. Владимир Зеленский убежден, что это поможет спасти больше украинских жизней.
О том, что Британия разрешила бить по России, стало известно из сообщения на сайте Офиса Президента. Сообщается, что Зеленский лично поблагодарил Риши Сунака за такую возможность.
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Британия разрешила бить по целям в России
В ОП сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.
Сообщается, что "президент отметил разрешение Великобритании бить по военным целям на территории России". Также отмечается, что возможность наносить удары по России помешает попыткам врага расширить войну и спасет жизни людей.
Подробности телефонного разговора Зеленского с Риши Сунаком
Основное внимание политики сосредоточили на подготовке к Глобальному саммиту мира, который состоится в Швейцарии уже 15 – 16 июня. Владимир Зеленский выразил свою уверенность в том, что даже в предвыборный период Великобритания будет представлена на Саммите на самом высоком уровне.
Лидеры также обсудили продолжение оборонного сотрудничества. Приоритетами являются усиление ПВО и дальнобойных возможностей.
Кроме этого, собеседники обменялись мнениями относительно дополнительных возможностей для совместных тренировочных миссий и совместимости Сил обороны и безопасности Украины с НАТО.
Что известно о разрешении стран на удары по России
- Ранее Владимир Зеленский говорил, что Британия еще не дала "100-процентного разрешения" на удары по России, вопреки публичным заявлениям.
- Сейчас 13 стран-партнеров позволили бить Украине по России. В частности: Франция, Литва, Латвия, Канада, Швеция, Эстония, Польша, Финляндия, Чехия, Великобритания, Нидерланды, Германия и США.
- Однако некоторые из этих стран поставили ограничения. В частности США и Германия позволили наносить удары по приграничным районам, откуда враг обстреливает Украину.
- Президент Украины считает, что решающее значение имеет позиция Вашингтона. Сейчас Украина работает над тем, чтобы расширить разрешение.