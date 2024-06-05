Про те, що Британія дозволила бити по Росії, стало відомо з повідомлення на сайті Офісу Президента. Повідомляється, що Зеленський особисто подякував Ріші Сунаку за таку можливість.

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Британія дозволила бити по цілях у Росії

В ОП повідомили, що президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

У повідомленні мовиться, що "президент відзначив дозвіл Великої Британії бити по військових цілях на території Росії". Також зазначається, що можливість завдавати ударів по Росії завадить спробам ворога розширити війну та врятує життя людей.

Подробиці телефонної розмови Зеленського із Ріші Сунаком

Основну увагу політики зосередили на підготовці до Глобального саміту миру, який відбудеться у Швейцарії вже 15 – 16 червня. Володимир Зеленський висловив свою впевненість у тому, що навіть у передвиборчий період Велика Британія буде представлена на Саміті на найвищому рівні.

Лідери також обговорили продовження оборонної співпраці. Пріоритетами є посилення ППО та далекобійних спроможностей.

Крім цього, співрозмовники обмінялися думками щодо додаткових можливостей для спільних тренувальних місій та взаємосумісності Сил оборони й безпеки України з НАТО.

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