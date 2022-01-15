Великобритания осудила хакерскую атаку на украинские сайты
Источник:твиттер Лиз Трасс
Министр иностранных дел Великобритании отреагировала на атаку хакеров на украинские сайты. Лиз Трасс осудила такие действия против органов государственной власти.
НАТО расширит сотрудничество в сфере кибербезопасности
Великобритания предложила Украине помощь. Речь идет о поддержке украинских экспертов на местах.
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Великобритания осуждает сегодняшние кибератаки на украинское правительство. НАТО усилит киберсотрудничество с Украиной,
– подчеркнула министр.
Заметим, наше Министерство иностранных дел уже обсуждает усиление кибербезопасности Украины с иностранными партнерами.
Что известно о масштабной кибератаке на Украину
- В ночь на 14 января на правительственные сайты Украины состоялась масштабная кибератака.
- При попытке зайти на сайты пользователям выбивало антиукраинское сообщение на трех языках – украинском, русском и польском.
- В Госспецсвязи назвали эту атаку крупнейшей за последние 4 года.
- В Центре информационной безопасности считают, что к атаке на правительственные сайты Украины причастна Россия. Ведь первыми информацию об этом подхватили именно российские СМИ.
- В Польше уже отреагировали на трехъязычное сообщение. Там подчеркнули, что перевод является ломаным, поэтому подозревают намеренное создание "польского следа".
Смотрите больше о масштабной кибератаке в нашем сюжете: Видео
Полный текст публикации Лиз Трасс в твиттере:
Великобритания осуждает сегодняшние кибератаки на украинское правительство. НАТО усилит киберсотрудничество с Украиной. Великобритания и союзники поддержат украинских экспертов на местах.