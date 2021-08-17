Великобритания отправит своих военных в Кабул и созовет заседание G7

Великобритания отправит в Афганистан 200 военнослужащих для помощи в эвакуации. Дополнительные британские силы будут направлены в регион, если нужно будет противостоять "Талибану".

В целом количество британских военных в Афганистане должно вырасти до 900 человек. Сейчас там находится 100 военнослужащих.

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Великобритания готовится к различным поворотам

Присутствие британских войск в Афганистане нужно для безопасной эвакуации иностранцев и афганцев, которые хотят покинуть страну. Однако Соединенное королевство рассматривает различные сценарии событий. На случай конфликта между "Талибаном" и другими странами мира, или вообще возникновения чрезвычайных ситуаций, британские военные будут находиться в регионе.

Где именно Великобритания разместит военные силы – пока не сообщают.

Также в ближайшее время правительство страны отправит еще 600 военнослужащих непосредственно в Афганистан.

Борис Джонсон предлагает созвать заседание G7

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время телефонных переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил о необходимости созвать заседание "Большой семерки" для обсуждения ситуации в Афганистане.

Джонсон и Макрон убеждены, что международное сообщество должно сделать все необходимое для избежания гуманитарной и миграционной катастрофы.

Заседание стран в формате видеоконференции состоится в ближайшее время. Точной даты пока не сообщают.

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