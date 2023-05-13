Самолеты уже передали: Жданов рассказал, из чего ВСУ будут выполнять пуски ракет Storm Shadow
Польша и Словакия передали Украине самолеты МиГ-29, оборудованные для запуска разного типа натовского вооружения. Вероятно, что на них есть блок по управлению ракетами Storm Shadow. И они будут применяться из этих самолетов.
Это в своем стриме предположил военный эксперт Олег Жданов, информирует 24 Канал. Он также назвал и другой вероятный вариант.
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Модернизация самолетов
Другой вариант, который подразумевает Жданов, могли быть переоборудованы наши самолеты. Поскольку вопрос о передаче ракет решался в течение года, то за это время можно было модернизировать соответствующую технику.
"Плюс поступили самолеты, которые проходили модернизацию под натовское вооружение. Возможно, они могут пускать эти ракеты", – предположил такой вариант спикер.
Олег Жданов о ракетах Storm Shadow: смотреть видео
Су-35 против F-16
Также Олег Жданов отметил интересный факт, что Россия собирается передать первую партию Су-35 Ирану. По некоторой непроверенной информации, если страна-агрессор этого не делает, США придерживают нам истребители F-16.
Если передача Су-35 состоится, я не удивлюсь, если на следующий день наши пилоты в небе будут на американских F-16. Главное, чтобы было что пускать, а откуда – мы найдем,
– подчеркнул он.
Storm Shadow для Украины: последнее
- Великобритания объявила о передаче Украине крылатых ракет Storm Shadow, благодаря которым можно попадать в тыловые пункты управления России и военные объекты.
- В Воздушных силах пока не комментируют могут ли данные ракеты уже быть в Украине. Спикер Юрий Игнат отмечал: "мы ожидаем, что об этом кто-то заявит, что она уже есть".
- Тем временем военные эксперты анализируют, куда могут попасть Storm Shadow и предполагают, что на Крымском мосту не помешает ПВО.