"Без лишней волокиты": Британия поддержала упрощенное вступление Украины в НАТО, но есть нюанс
Источник:La Repubblica
Перед саммитом НАТО в Вильнюсе Украина заручилась поддержкой Британии касательно вступления в Альянс. В Лондоне поддерживают упрощенное вступление Украины в НАТО.
Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли считает, что Украина может вступить в НАТО по упрощенной процедуре по примеру Финляндии, которая уже в Альянсе, и Швеции, которая скоро может присоединиться к союзу.
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В Лондоне не назвали сроки вступления Украины в НАТО
"Я считаю, что Украина может сделать это без обычной волокиты, как это произошло со Швецией и Финляндией", – сказал он.
В то же время Джеймс Клеверли заявил, что не знает, когда именно Украина сможет вступить в Альянс из-за полномасштабной войны с Россией. Однако он добавил, что у украинской армии есть опыт обучения по стандартам НАТО.
Британский министр повторил свое мнение, которое недавно выразил в рамках инициативы Ukraine Recovery Conference в Лондоне. Тогда он отметил, что Британия "очень поддержит" решение относительно упрощенной процедуры вступления Украины в НАТО.
Клеверли подчеркнул, что реформирование Вооруженных Сил Украины происходит, несмотря на продолжающуюся войну. Также он привел заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который останется на своем посту до 2024 года, о том, что Украина уже выполняет многие требования ПДЧ.
Что Украина ожидает от саммита НАТО
- В Вильнюсе 11 – 12 июля состоится саммит НАТО, от которого Киев ожидает политических решений по сближению с Альянсом. Киев хочет, чтобы члены Альянса приняли Украину в НАТО.
- Как пишут западные СМИ, Украина может получить альтернативные предложения, включая гарантии безопасности. Пока официальный Киев отвергает альтернативные варианты, заявляя, что единственная альтернатива – это вступление Украины в НАТО.
- По данным СМИ, Столтенберг предлагает членам Альянса упростить вступление Украины в НАТО, то есть отменить для нашей страны ПДЧ. Однако Столтенберг неоднократно отмечал, что Украина сможет присоединиться к НАТО только после окончания войны с Россией.
- Это же мнение выражает и Германия. В Киеве же считают, что Украина может присоединиться к НАТО даже во время войны.
- Большое значение имеет позиция США. Вашингтон якобы не намерен упрощать процедуру вступления Украины в НАТО. В ответ президент Зеленский призвал американского коллегу Джо Байдена пригласить Украину в НАТО уже сейчас.