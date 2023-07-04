"Без лишней волокиты": Британия поддержала упрощенное вступление Украины в НАТО, но есть нюанс

Перед саммитом НАТО в Вильнюсе Украина заручилась поддержкой Британии касательно вступления в Альянс. В Лондоне поддерживают упрощенное вступление Украины в НАТО.

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли считает, что Украина может вступить в НАТО по упрощенной процедуре по примеру Финляндии, которая уже в Альянсе, и Швеции, которая скоро может присоединиться к союзу.

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В Лондоне не назвали сроки вступления Украины в НАТО

"Я считаю, что Украина может сделать это без обычной волокиты, как это произошло со Швецией и Финляндией", – сказал он.

В то же время Джеймс Клеверли заявил, что не знает, когда именно Украина сможет вступить в Альянс из-за полномасштабной войны с Россией. Однако он добавил, что у украинской армии есть опыт обучения по стандартам НАТО.

Британский министр повторил свое мнение, которое недавно выразил в рамках инициативы Ukraine Recovery Conference в Лондоне. Тогда он отметил, что Британия "очень поддержит" решение относительно упрощенной процедуры вступления Украины в НАТО.

Клеверли подчеркнул, что реформирование Вооруженных Сил Украины происходит, несмотря на продолжающуюся войну. Также он привел заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который останется на своем посту до 2024 года, о том, что Украина уже выполняет многие требования ПДЧ.

Что Украина ожидает от саммита НАТО