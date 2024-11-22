Мир все больше взволнован превращением украинских детей в российских солдат

19 ноября, 1000-го дня с момента полномасштабного вторжения в Украину, Великобритания объявила о новом пакете санкций в отношении объединений и лиц, которые вовлечены в депортацию и индоктринацию украинских детей и стирание их культурного наследия.

Что нужно знать о новых ограничениях для фигурантов санкционных списков и какие перспективы открываются в сфере международного правосудия – читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

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Под санкциями – цели организации

В новый пакет ограничений от Великобритании попали российская молодежная "военно-патриотическая" милитарная организация "Юнармия" и учебно-методический центр "военно-патриотического" воспитания молодежи "Авангард". Эти организации действуют при поддержке министерства обороны России и лично Владимира Путина.

Они занимаются пропагандой службы в вооруженных силах России, заставляя детей, в частности, с оккупированных территорий Украины, засвидетельствовать свою лояльность врагу, что нарушает международное гуманитарное право. Кроме того, программы организаций предусматривают базовую военную подготовку, изучение российской "альтернативной" версии истории и воспитание ненависти к Украине и другим "врагам" – в основном, представителей так называемого западного мира.

Подобная милитаризация и индоктринация, то есть промывка мозгов детям, в феврале 2024 года была осуждена Комитетом ООН по правам ребенка, а Россию призвали остановить политизацию образования, которая не имеет ничего общего с соответствующим правом. Государство-агрессор продолжает игнорировать эти рекомендации.

Более того, Россия значительно активизировала усилия по милитаризации детей с оккупированных территорий Украины. В течение 2023 – 2024 годов были открыты новые организации "военно-патриотического воспитания" в оккупированной Донецкой, Луганской и Херсонской областях – центр "Воин" и "Академия дружбы народов "Ахмат".

Руководителями и тренерами в них часто являются бывшие участники так называемой "специальной военной операции". Некоторые из них – как, например, инструктор Иван Рекубрацкий из Донецка сам был ребенком, когда Россия начала агрессию против Украины в 2014 году, что является ярким свидетельством успешности милитаризованного перевоспитания и его цели – гарантировать пополнение мобилизационного резерва России.

Великобритания всегда демонстрировала интерес к санкционированию не только отдельных лиц, но и целых организаций. В то же время это не первое государство, в котором под ограничениями оказалась "Юнармия". С 2022 года организация в "черном списке" ЕС, с 2023 – Канады и США, с 2024 года – Австралии и Новой Зеландии. На практике санкции означают ограничение платежей и других финансовых операций, невозможность проводить и участвовать в мероприятиях на территории этих государств.

Фигуранты санкционного списка

Великобритания также наложила ограничения против отдельных лиц. Среди них:

Никита Нагорный – российский спортсмен, глава "Юнармии", открытый сторонник полномасштабного вторжения;

– российский спортсмен, глава "Юнармии", открытый сторонник полномасштабного вторжения; Игорь Казарезов – бывший директор Департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений правительства Ростовской области, а ныне – директор центра "Воин";

– бывший директор Департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений правительства Ростовской области, а ныне – директор центра "Воин"; Андрей Сабинов – участник "СВО", заместитель председателя оккупационного "Комитета по вопросам законодательства, местного самоуправления и регламента Херсонской областной думы", директор центра "Воин" в оккупированной Херсонской области;

– участник "СВО", заместитель председателя оккупационного "Комитета по вопросам законодательства, местного самоуправления и регламента Херсонской областной думы", директор центра "Воин" в оккупированной Херсонской области; Серафим Иванов – руководитель регионального штаба "Юнармии" в оккупированной Херсонской области;

– руководитель регионального штаба "Юнармии" в оккупированной Херсонской области; Валентина Лаврик – так называемый "министр" образования, науки и молодежи оккупированного Крыма;

– так называемый "министр" образования, науки и молодежи оккупированного Крыма; Татьяна Завальская – "руководительница" Херсонского областного дома ребенка;

– "руководительница" Херсонского областного дома ребенка; Виталий Сук – "директор" детского дома в Алешках Херсонской области.

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Только Татьяна Завальская и Виталий Сук попали под санкции за организацию принудительного перемещения и отдельных случаев депортации украинских детей из институтов, которые они возглавляли как коллаборационисты. На других наложены ограничения за "перевоспитание" маленьких украинцев. Это свидетельствует о том, что Великобритания понимает угрозу от милитаризации не только для самих детей и Украины, но и для международного мира и безопасности.

Недостатки санкционного пакета

Несмотря на важность ограничений против новых лиц и организаций, стоит подчеркнуть, что в других государствах они уже длительное время под санкциями. Это обнажает существующую проблему отсутствия механизма сотрудничества и координации между государствами по введению контрмер.

Время между включением в списки в разных юрисдикциях злоумышленники могут использовать, чтобы уменьшить негативные последствия для себя – в частности, успеть перевести или перерегистрировать активы на другое лицо, предвидя "эффект домино".

Если бы введение санкций происходило одновременно за те же противоправные действия, совершенные одним и тем же физическим и юридическим лицом, это бы значительно увеличило их эффективность и имело бы мощное репутационное влияние. С этой точки зрения, стоит подчеркнуть, что Канада, США, ЕС и Великобритания уже начали обсуждение подобной координации.

Кроме того, санкции имеют выраженный фрагментарный характер. Это проблема общая для всех юрисдикций. Например, в новый пакет Великобритании попал глава центра "Воин" в оккупированной Херсонской области, но там отсутствует Александр Камышов, который занимает такую же должность в оккупированной Донецкой области. К тому же "Юнармия" и "Авангард" уже под ограничениями, пока "Воин" и "Ахмат" проводят продуктивную деятельность по милитаризации украинских детей на оккупированных территориях.

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Наконец, нужно усилить содержание санкций, которые накладываются на отдельных лиц, основываясь на том, что действительно будет иметь для них ограничительный эффект. Российский спорт, культура, наука, гуманитарная сфера – далеко не вне агрессивной политики России. Это означает, что нельзя допускать представителей из этих сфер на международные площадки, поскольку такие действия неизбежно приведут к усилению российской пропаганды.

"Видимые" лица – важны для Путина. Именно поэтому "звезды" эстрады и спорта довольно часто привлекаются к депортации, перевоспитания детей или проведения кампаний по легитимизации этих преступлений.

"Желтые карточки"

Лица, попавшие под санкции, должны подготовиться к другим "подаркам" от Фемиды. Например, в июне 2023 года Татьяна Завальская получила подозрение от СБУ в совершении военного преступления. Сообщение подозрения Виталию Суку – лишь вопрос времени.

Несколько сложнее с теми, кто милитаризирует и индоктринирует украинских детей. Несмотря на то, что эти действия являются нарушениями международного гуманитарного права, они не достигают порога военного преступления. Однако, национальные органы расследования продолжают изучение фактов и имеющихся доказательств сквозь призму сразу нескольких преступлений по Уголовному кодексу Украины.

В этом контексте ратификация Римского статута привела к существенным сдвигам, ведь милитаризация и индоктринация, учитывая их долгосрочные негативные последствия для пострадавших детей с оккупированных территорий, имеют признаки преступления против человечности – дискриминационного преследования.