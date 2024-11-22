Що потрібно знати про нові обмеження для фігурантів санкційних списків та які перспективи відкриваються у сфері міжнародного правосуддя – читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

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Під санкціями – цілі організації

До нового пакета обмежень від Великої Британії потрапили російська молодіжна "військово-патріотична" мілітарна організація "Юнармія" та навчально-методичний центр "військово-патріотичного" виховання молоді "Авангард". Ці організації діють за підтримки міністерства оборони Росії та особисто Владіміра Путіна.

Вони займаються пропагандою служби в збройних силах Росії, змушуючи дітей, зокрема, з окупованих територій України, засвідчити свою лояльність ворогу, що порушує міжнародне гуманітарне право. Крім того, програми організацій передбачають базовий військовий вишкіл, вивчення російської "альтернативної" версії історії та виховання ненависті до України та інших "ворогів" – здебільшого, представників так званого західного світу.

Подібна мілітаризація та індоктринація, тобто промивка мізків дітям, у лютому 2024 року була засуджена Комітетом ООН з прав дитини, а Росію закликали зупинити політизацію освіти, яка немає нічого спільного з відповідним правом. Держава-агресор продовжує ігнорувати ці рекомендації.

Ба більше, Росія значно активізувала зусилля щодо мілітаризації дітей з окупованих територій України. Протягом 2023 – 2024 років були відкриті нові організації "військово-патріотичного виховання" в окупованій Донецькій, Луганській та Херсонській областях – центр "Воїн" та "Академія дружби народів "Ахмат".

Очільниками та тренерами в них часто є колишні учасники так званої "спеціальної воєнної операції". Деякі з них – як, наприклад, інструктор Іван Рекубрацький з Донецька сам був дитиною, коли Росія розпочала агресію проти України у 2014 році, що є яскравим свідченням успішності мілітаризованого перевиховання та його мети – гарантувати поповнення мобілізаційного резерву Росії.

Велика Британія завжди демонструвала інтерес до санкціонування не лише окремих осіб, але й цілих організацій. Водночас це не перша держава, в якій під обмеженнями опинилася "Юнармія". З 2022 року організація в "чорному списку" ЄС, з 2023 – Канади та США, з 2024 року – Австралії та Нової Зеландії. На практиці санкції означають обмеження платежів та інших фінансових операцій, неможливість проводити та брати участь в заходах на території цих держав.

Фігуранти санкційного списку

Велика Британія також наклала обмеження проти окремих осіб. Серед них:

Нікіта Нагорний – російський спортсмен, очільник "Юнармії", відкритий прихильник повномасштабного вторгнення;

– російський спортсмен, очільник "Юнармії", відкритий прихильник повномасштабного вторгнення; Ігор Казарєзов – колишній директор Департаменту у справах козацтва та кадетських навчальних закладів уряду Ростовської області, а нині – директор центру "Воїн";

– колишній директор Департаменту у справах козацтва та кадетських навчальних закладів уряду Ростовської області, а нині – директор центру "Воїн"; Андрій Сабінов – учасник "СВО", заступник голови окупаційного "Комітету з питань законодавства, місцевого самоврядування та регламенту Херсонської обласної думи", директор центру "Воїн" в окупованій Херсонській області;

– учасник "СВО", заступник голови окупаційного "Комітету з питань законодавства, місцевого самоврядування та регламенту Херсонської обласної думи", директор центру "Воїн" в окупованій Херсонській області; Серафим Іванов – керівник регіонального штабу "Юнармії" в окупованій Херсонській області;

– керівник регіонального штабу "Юнармії" в окупованій Херсонській області; Валентина Лаврик – так звана "міністерка" освіти, науки та молоді окупованого Криму;

– так звана "міністерка" освіти, науки та молоді окупованого Криму; Тетяна Завальська – "очільниця" Херсонського обласного будинку дитини;

– "очільниця" Херсонського обласного будинку дитини; Віталій Сук – "директор" дитячого будинку в Олешках Херсонської області.

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Лише Тетяна Завальська та Віталій Сук потрапили під санкції за організацію примусового переміщення та окремих випадків депортації українських дітей з інституцій, які вони очолювали як колаборанти. На інших накладено обмеження за "перевиховання" маленьких українців. Це свідчить про те, що Велика Британія розуміє загрозу від мілітаризації не лише для самих дітей та України, але й для міжнародного миру та безпеки.

Недоліки санкційного пакета

Попри важливість обмежень проти нових осіб та організацій, варто підкреслити, що в інших державах вони вже тривалий час під санкціями. Це оголює існуючу проблему відсутності механізму співпраці та координації між державами щодо запровадження контрзаходів.

Час між включенням до списків у різних юрисдикціях зловмисники можуть використати, аби зменшити негативні наслідки для себе – зокрема, встигнути перевести або перереєструвати активи на іншу особу, передбачаючи "ефект доміно".

Якби запровадження санкцій відбувалося одночасно за ті ж самі протиправні дії, вчинені однією ж тією фізичною та юридичною особою, це б значно збільшило їхню ефективність та мало б потужніший репутаційний вплив. З цього погляду, варто підкреслити, що Канада, США, ЄС та Велика Британія вже почали обговорення подібної координації.

Крім того, санкції мають виражений фрагментарний характер. Це проблема спільна для всіх юрисдикцій. Наприклад, до нового пакета Великої Британії потрапив очільник центру "Воїн" в окупованій Херсонській області, але там відсутній Олександр Камишов, який займає таку ж посаду в окупованій Донецькій області. До того ж "Юнармія" та "Авангард" вже під обмеженнями, доки "Воїн" та "Ахмат" проводять продуктивну діяльність з мілітаризації українських дітей на окупованих територіях.

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Насамкінець, потрібно посилити зміст санкцій, які накладаються на окремих осіб, базуючись на тому, що справді матиме для них обмежувальний ефект. Російський спорт, культура, наука, гуманітарна сфера – далеко не поза агресивною політикою Росії. Це означає, що не можна допускати представників з цих сфер на міжнародні майданчики, оскільки такі дії неминуче призведуть до посилення російської пропаганди.

"Видимі" особи – важливі для Путіна. Саме тому "зірки" естради та спорту досить часто залучаються до депортації, перевиховання дітей або проведення кампаній з легітимізації цих злочинів.

"Жовті картки"

Особи, які потрапили під санкції, мають підготуватися до інших "подарунків" від Феміди. Наприклад, у червні 2023 року Тетяна Завальська отримала підозру від СБУ у вчиненні воєнного злочину. Повідомлення підозри Віталію Суку – лише питання часу.

Дещо складніше з тими, хто мілітаризує та індоктринує українських дітей. Попри те, що ці дії є порушеннями міжнародного гуманітарного права, вони не сягають порогу воєнного злочину. Однак, національні органи розслідування продовжують вивчення фактів та наявних доказів крізь призму відразу кількох злочинів за Кримінальним кодексом України.

У цьому контексті ратифікація Римського статуту призвела до суттєвих зрушень, адже мілітаризація та індоктринація, зважаючи на їхні довгострокові негативні наслідки для постраждалих дітей з окупованих територій, мають ознаки злочину проти людяності – дискримінаційного переслідування.