Великобритания закрывает авиасообщение с Беларусью и вводит новые санкции

Правительство Великобритании 24 мая ввел новые санкции против Беларуси. Кроме того, государство планирует закрыть авиапространство со страной.

Так британские власти отреагировали на задержание в Минске основателя белорусского оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Лондон осудил циничные действия белорусских властей.

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Реакция Великобритании на задержание Протасевича

После принудительной посадки самолета Ryanair в Минске, я поручил авиакомпаниям избегать воздушного пространства Беларуси ради безопасности пассажиров. Я также приостановил действие разрешения на полеты для белорусской компании "Белавиа",

– заявил министр транспорта Грант Шеппс.

Кроме того, Великобритания ввела санкции против 99 физических и юридических лиц из Беларуси.

По словам британского министра иностранных дел Доминика Рааба, Лондон защищает свободу СМИ, поддерживает международное право и безопасность международной авиации, пишет The Guardian.

Как мир реагирует на задержание Протасевича