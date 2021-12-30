Венедиктова впервые высказалась о подозрении Порошенко и сравнила Медведчука с драконом

Ирина Венедиктова решила подвести итоги 2021 года. Генпрокурор не смогла обойти вниманием громкое дело о закупке угля с временно оккупированных территорий.

О подозрении пятому президенту Ведениктова заговорила впервые. Свои мысли она наметила в колонке для издания "Украинская правда".

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О Медведчуке: "Никакое кумовство не остановит закон"

Генпрокурор высказалась о том, какие сообщения о подозрении стали самыми громкими в 2021 году. Она считает, что именно такими являются подозрения нардепу в государственной измене, покушении на разграбление национальных ценностей, а также – в содействии деятельности террористических организаций. Очевидно, она подразумевает кума Путина – Виктора Медведчука.

Скептики полагали, что этот дракон нам не по зубам. Но закон для всех один и никакое кумовство его не остановит,

– подчеркнула Венедиктова.

Чиновник объяснила, что этот нардеп был одним из первых, кому объявили подозрение в "угольном деле". В то же время подчеркнула, что украинские правоохранители продолжают разоблачать причастных к схеме незаконных поставок угля из подконтрольных оккупантам территорий.

Как Венедиктова вспомнила о Порошенко

Генпрокурор говорит, что ей "по-человечески неприятно и даже больно", ведь подозреваемых становится все больше. К тому же среди них есть люди с электоральной поддержкой. "За уголь с боевиками рассчитывались чемоданами наличных – все это во времена самых кровавых событий в Дебальцево и Донецком аэропорту", – напомнила генпрокурор.

Главное о подозрении Порошенко

О подозрении лидеру "Европейской солидарности" в ГБР сообщили 20 декабря. Оно касается государственной измены и содействия деятельности террористических организаций.

Перед этим Порошенко уехал за границу. Там у него запланированы встречи. Как заявил его адвокат, из-за этого подозрение засунули в калитку дома политика.

Тогда же нардеп был вызван на допрос, назначенный на 23 декабря. Порошенко записал видео и заявил, что не придет туда, поскольку находится в Варшаве. Вместо него в ГБР пришли адвокаты.

24 канал пытался узнать, назначили ли после этого новую дату допроса. Впрочем, пока в Государственном бюро расследований не смогли предоставить такую ​​информацию.

Как генпрокурор оценила 2021 год

После этого она подчеркнула, что среди подозреваемых – бывший министр энергетики и угольной промышленности и пятый президент Порошенко

Венедиктова призналась, что для Офиса генпрокурора и для нее лично 2021 год был тяжелым. В первую очередь потому, что многое пришлось делать впервые. Например, чистить кадры и привлекать к уголовной ответственности "самых крупных из крупных". Она утверждает, что удалось научиться брать ответственность на себя, а не перекладывать на других.

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