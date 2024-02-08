СМИ Орбана фактически стали рупором Russia Today или Sputnik, – евродепутат

Венгерский премьер известен тем, что регулярно повторяет кремлевские нарративы. Да и его СМИ, как заметила Каталин Чех, фактически стали рупором Russia Today или Sputnik.

Соответствующее мнение в интервью 24 Каналу озвучила соучредитель венгерской оппозиционной партии "Моментум" Каталин Чех. Она прокомментировала вопрос, который касается государственных СМИ Венгрии, которые фактически стали рупором Кремля.

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Найти беспристрастную информацию сложно, – Чех

Мне очень обидно наблюдать, насколько сильно российская пропаганда проникла в венгерскую общественную полемику. Очень трудно найти беспристрастную информацию о том, почему для нас так важно помогать Украине, потому что государственные СМИ Орбана фактически стали рупором Russia Today или Sputnik,

– отметила она.

В то же время Каталин Чех отметила, что при условии дезинформации, по ее мнению, большинство венгров сопереживают нашему государству. Она вспоминает, насколько тепло принимали беженцев из нашей страны, которые спасались от войны. По словам евродепутата, это было для венгров "главным человеческим долгом".

Она также предположила, что если бы венгры больше слышали о том, что их безопасность зависит от безопасности нашего государства, то, убеждена она, были против такой политики правительства страны.

Это делает ЕС слабее, это делает Венгрию менее безопасной, а также помогает агрессору Владимиру Путину выступать против храбрых украинцев, которые защищают свою родину,

– отметила она.

Ранее Орбан сделал заявление о Трампе

Ранее Виктор Орбан похвалил бывшего президента США Дональда Трампа. Последний тоже неоднократно подыгрывал России своими скандальными заявлениями.

Так, в интервью венгерский премьер ответил на вопрос о том, ожидает ли он переизбрания Дональда Трампа. Орбан назвал американского политика одним из самых успешных внешнеполитических президентов. Он также заявил, что Трамп не начинал ни одной войны.

Мое личное убеждение остается в том, что если бы американского президента звали Дональд Трамп в феврале 2022 года, войны в Европе не было бы. Сегодня, кроме него, я не вижу никого в Европе или Америке, кто был бы достаточно сильным лидером, чтобы остановить войну. У мира есть имя: Дональд Трамп,

– сказал Орбан.

Ранее Дональд Трамп, когда выступал перед своими избирателями, назвал Виктора Орбана "великим человеком", а также "сильным лидером".