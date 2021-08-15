В Венгрии перевернулся пассажирский автобус: есть жертвы и десятки пострадавших – фото
Источник:RTBF
В венгерском Будапеште пассажирский автобус съехал с дороги и перевернулся. В результате ДТП погибли 8 человек и еще 48 пострадали.
Дорожно-транспортное происшествие произошло около 04:55 утра 15 августа на автомагистрали M7, простирающейся к западу от столицы Венгрии. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.
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ДТП с погибшими в Венгрии
СМИ пишут, что автобус, в котором находились более 50 пассажиров, врезался в опору путепровода, а затем скрылся в кювет. Не исключено, что водитель заснул за рулем.
- В результате аварии 8 человек погибли, двое получили серьезные травмы и еще 46 получили незначительные повреждения.
Кроме этого, отмечается, что 14 человек спасли пожарные, остальные покинули транспорт самостоятельно.
В Венгрии перевернулся пассажирский автобус / Фото 444.hu
- Сейчас в Министерстве иностранных дел Украины проверяют информацию.
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