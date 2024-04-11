"Мы хотим гарантий": в Венгрии рассказали, когда разблокируют военный транш для Украины

Будапешт будет блокировать восьмой транш в рамках Европейского фонда мира на помощь для Украины. И будет делать это до тех пор, пока Киев не предоставит политические гарантии относительно того, чтобы не вводили повторных санкций против венгерского OTP Банка.

Об этом сообщил посол Венгрии в ЕС Балинт Одор, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Венгрия требует для себя гарантий

Дипломат говорит, что Будапешт выдвинул ряд требований, однако Украина до сих пор их не выполнила. Киев уже убрал OTP Банк из списка спонсоров войны, впрочем, для Венгрии этого мало – там требуют политических гарантий.

Эти санкции должны быть необратимыми, мы не хотим видеть, что этот банк вновь окажется в санкционном списке. Нам нужны политические гарантии, что этого не произойдет,

– сказал Балинт Одор.

На уточняющий вопрос журналистов, предоставляет ли Киев политические гарантии Венгрии, дипломат ответил "Нет".

Венгрия не будет давать нам оружие

Государственного секретаря по вопросам публичной дипломатии и связям с общественностью Венгрии Золтана Ковача спросили об атаке Трипольской ТЭС. Он заявил, что даже атака России по энергосистеме Украины не изменит стратегию Венгрии. Будапешт не будет предоставлять нам военную помощь.

Это политическая позиция с первого дня войны, что Венгрия не собирается участвовать (в войне – 24 Канал),

– подчеркнул представитель венгерского правительства.

Вместе с тем он признал, что наше государство имеет право на защиту согласно уставу ООН. Но и это отнюдь не изменит принципиальную позицию Будапешта в вопросе предоставления нам оружия. Ковач решил напомнить, что Венгрия уже предоставляет украинцам гуманитарную помощь.

Обратим внимание, что в ночь на 11 апреля российские захватчики нанесли очередной массированный удар по энергетической инфраструктуре нашего государства. Дронами и ракетами повредили подстанции и объекты генерации сразу в 5 областях нашего государства:

Харьковской,

Запорожской,

Одесской,

Киевской,

Львовской.

Самая сложная сейчас ситуация в Харьковской области. В ОВА ранее сообщали, что в областном центре насчитывали около 10 прилетов. В области вводили аварийные графики отключения света. Не работало метро – только в режиме укрытия.

Что касается Трипольской ТЭС на Киевщине, то ее враг полностью уничтожил. Заметим, что она была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Черкасской и Житомирской областях.