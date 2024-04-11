Про це повідомив посол Угорщини в ЄС Балінт Одор, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Угорщина вимагає для себе гарантій

Дипломат каже, що Будапешт висунув низку вимог, однак Україна досі їх не виконала. Київ уже прибрав OTP банк зі списку спонсорів війни, втім для Угорщини цього замало – там вимагають політичних гарантій.

Ці санкції мають бути незворотними, ми не хочемо бачити, що цей банк знов опиниться в санкційному списку. Нам потрібні політичні гарантії, що цього не станеться,

– сказав Балінт Одор.

На уточнювальне запитання журналістів, чи надає Київ політичні гарантії Угорщині, дипломат відповів "Ні".

Угорщина не даватиме нам зброю

Державного секретаря з питань публічної дипломатії та зв'язків з громадськістю Угорщини Золтана Ковача спитали про атаку Трипільської ТЕС. Він заявив, що навіть атака Росії по енергосистемі України не змінить стратегію Угорщини. Будапешт не надаватиме нам військової допомоги.

Це політична позиція з першого дня війни, що Угорщина не збирається брати участь (у війні – 24 Канал),

– наголосив представник угорського уряду.

Разом з тим він визнав, що наша держава має право на захист згідно зі статутом ООН. Але і це аж ніяк не змінить принципову позицію Будапешту в питанні надання нам зброї. Ковач вирішив нагадати, що Угорщина вже надає українцям гуманітарну допомогу.

Звернімо увагу, що у ніч проти 11 квітня російські загарбники завдали чергового масованого удару по енергетичній інфраструктурі нашої держави. Дронами та ракетами пошкодили підстанції та об'єкти генерації у відразу 5 областях нашої держави:

Харківській,

Запорізькій,

Одеській,

Київській,

Львівській.

Найскладніша нині ситуація у Харківській області. В ОВА раніше повідомляли про те, що в обласному центрі налічували близько 10 прильотів. В області вводили аварійні графіки відключення світла. Не працювало метро – лише у режимі укриття.

Що стосується Трипільської ТЕС на Київщині, то її ворог повністю знищив. Зауважимо, що вона була найбільшим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях.