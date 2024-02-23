Венгрия ветирует совместное заявление ЕС ко второй годовщине войны в Украине, - СМИ

Венгрия блокирует принятие совместного заявления Европейского Союза ко второй годовщине полномасштабного вторжения. Все из-за несогласованности по некоторым формулировкам.

Это может привести к отсутствию заявления в предложенном формате. Об этом сообщает корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк на своей странице в соцсети Х, передает 24 Канал.

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Что рассказал журналист

Теперь Венгрия блокирует совместное заявление Европейского Союза по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения России в Украину,

– написал Джозвяк.

По его словам, вероятнее всего, ожидается совместное заявление трех глав институтов ЕС – Европейского совета, Еврокомиссии и Европарламента.

Мероприятия ко второй годовщине полномасштабного вторжения

Специально ко второй годовщине вторжения на экранах телевидения и кинотеатров выйдут несколько фильмов и сериалов. В основе каждого – большая война в Украине и то, что она принесла украинцам.

Послы Евросоюза приняли 13-й пакет санкций против России, который был введен ко второй годовщине начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Депутат Европарламента от Литвы Петрас Ауштрявичюс рассказал, что уже началась подготовка санкций к 14-му пакету. Он должен охватить больше секторов российской экономики.

Также известно, что Соединенные Штаты также ввели масштабный пакет санкций против страны-агрессора. Речь идет о более 500 новых санкций против России. Байден отметил, что эти санкции гарантируют, что Путин заплатит еще большую цену за свою агрессию за рубежом и репрессии дома.

Венгерское правительство уже выпустило собственное заявление, в котором призывает "обе стороны" к прекращению огня и ни разу не упоминает страну-агрессора. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что военным путем Россию невозможно поставить на колени.