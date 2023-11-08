Цель слишком цинична: как правительство Орбана видит обучение венгерской общины в Украине

На пути вступления Украины в Евросоюз, о чем в ближайшее время могут начаться переговоры, возникла преграда. Венгрия намерена помешать этому процессу из-за проблем с языком и образованием венгров, живущих в Украине.

Глава венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа рассказал 24 Каналу о представлении власти Венгрии о том, как должен проходить учебный процесс в Украине детей из венгерскоязычных семей.

К теме Венгрия не сможет заблокировать 50 миллиардов евро для Украины: еврокомиссар вскрыл детали

Многоязычие – огромный ресурс

Венгрия пытается получить тотальную индульгенцию на уровне законодательства Украины относительно регионов, где созданы венгерскоязычные ячейки, чтобы все их дети обучались исключительно на венгерском языке.

В школах на протяжении всего периода обучения все предметы должны преподаваться на венгерском языке. Также обучение представителей венгерскоязычных семей должно проходить в вузах, где преподавание также должно быть исключительно на венгерском языке,

– объяснил Томпа намерения Венгрии.

К сожалению на Закарпатье еще действует венгерская партия КМКС, которая полностью подвластна Виктору Орбану и действующей венгерской власти. Эта партия полностью поддерживает эту политику и выступает за единий язык.

"Я уже несколько раз выступал по этому поводу, в частности, в Венецианской комиссии и просил привести аналогии из стран Европейского Союза, где бы не было многоязычия. Сегодня многоязычие – это огромный ресурс. Но Орбан и его власть в этом не заинтересованы", – подчеркнул глава венгерской общины Киева и Киевской области.

Как власти Венгрии используют в своих интересах вопросы языка и образования венгров в Украине: смотрите видео

Должны отстаивать права

Венгерские власти воспитывают, по мнению Томпа, украинских венгров в единоязычии, чтобы получить дешевую рабочую силу для своей страны и электоральную силу избирателей, которые будут единогласно голосовать за нее. Это их циничная цель.

В то же время Украине нужно отстаивать свои права в Европейской комиссии, в Совете Европы, Венецианской комиссии относительно того, что на сегодняшний день Киев выполнил больше, чем мог относительно прав национальных меньшинств.

"Принятый в нашем государстве закон "О национальных меньшинствах (сообществах) Украины" полностью отвечает всем европейским хартиям по защите языков и культуры национальных меньшинств", – отметил Тибор Томпа.

Что известно о позиции Венгрии по вопросу языка и образования венгров в Украине