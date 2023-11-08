Цель слишком цинична: как правительство Орбана видит обучение венгерской общины в Украине
На пути вступления Украины в Евросоюз, о чем в ближайшее время могут начаться переговоры, возникла преграда. Венгрия намерена помешать этому процессу из-за проблем с языком и образованием венгров, живущих в Украине.
Глава венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа рассказал 24 Каналу о представлении власти Венгрии о том, как должен проходить учебный процесс в Украине детей из венгерскоязычных семей.
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Многоязычие – огромный ресурс
Венгрия пытается получить тотальную индульгенцию на уровне законодательства Украины относительно регионов, где созданы венгерскоязычные ячейки, чтобы все их дети обучались исключительно на венгерском языке.
В школах на протяжении всего периода обучения все предметы должны преподаваться на венгерском языке. Также обучение представителей венгерскоязычных семей должно проходить в вузах, где преподавание также должно быть исключительно на венгерском языке,
– объяснил Томпа намерения Венгрии.
К сожалению на Закарпатье еще действует венгерская партия КМКС, которая полностью подвластна Виктору Орбану и действующей венгерской власти. Эта партия полностью поддерживает эту политику и выступает за единий язык.
"Я уже несколько раз выступал по этому поводу, в частности, в Венецианской комиссии и просил привести аналогии из стран Европейского Союза, где бы не было многоязычия. Сегодня многоязычие – это огромный ресурс. Но Орбан и его власть в этом не заинтересованы", – подчеркнул глава венгерской общины Киева и Киевской области.
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Должны отстаивать права
Венгерские власти воспитывают, по мнению Томпа, украинских венгров в единоязычии, чтобы получить дешевую рабочую силу для своей страны и электоральную силу избирателей, которые будут единогласно голосовать за нее. Это их циничная цель.
В то же время Украине нужно отстаивать свои права в Европейской комиссии, в Совете Европы, Венецианской комиссии относительно того, что на сегодняшний день Киев выполнил больше, чем мог относительно прав национальных меньшинств.
"Принятый в нашем государстве закон "О национальных меньшинствах (сообществах) Украины" полностью отвечает всем европейским хартиям по защите языков и культуры национальных меньшинств", – отметил Тибор Томпа.
Что известно о позиции Венгрии по вопросу языка и образования венгров в Украине
- Еврокомиссия 8 ноября представит отчет о проведении в Украине соответствующих реформ для вступления нашего государства в Евросоюз. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что политический консенсус по поводу возможности начала переговоров о вступлении Украины в ЕС уже есть.
- Однако блокировать этот процесс может Венгрия. Накануне политический директор премьера Венгрии Балаш Орбан отметил, что Будапешт будет препятствовать старту переговоров, пока не будет решена проблема языкового вопроса венгров, проживающих в Украине.
- Согласно закону, который недавно был принят в Украине, обучение представителей национальных меньшинств, в частности венгерской, должно происходить не менее чем на 70% на украинском языке.
- В Венгрии считают, что этот закон сделал "жизнь венгров в Украине невыносимой" и повлечет за собой отставание в обучении детей, воспитывающихся в венгерскоязычных семьях в Украине.
- Банош Орбан подчеркнул, что "пока существует этот закон", Венгрия будет блокировать переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз.