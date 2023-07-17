Зачем Венгрия забирает украинских военнопленных: политолог назвал коварный замысел
На этой неделе стало известно, что Россия и Венгрия планируют новую передачу украинских пленников без участия Украины. Как и во время прошлой передачи, венгерская сторона желает получить исключительно венгров по происхождению, чтобы недоверие к украинским властям в регионе.
Об этом 24 Каналу рассказал политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко. По его мнению, этим Венгрия продолжает свою геополитическую игру для получения преференций.
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Новые пленные в Венгрии
По сообщению ГУР, для обсуждения незаконной передачи украинских пленников представители венгерского правительства в августе посетят Москву. Хотя раньше Венгрия отрицала свою причастность к этому на государственном уровне.
Венгрия – это точка дестабилизации единства стран НАТО и ЕС. И для того, чтобы Венгрия могла и дальше иметь свое особое мнение внутри ЕС, Россия бросает этой стране кость. Это безусловно усилит геополитические позиции Венгрии и позволит ей торговаться ради своих и российских преференций,
– убежден политолог.
Кроме того, Венгрия имеет специфическую позицию в этих обменах: они не берут украинские списки пленных, а пытаются забирать именно тех из них, кто происходит из Закарпатья.
"Очевидно, что это способ подогреть сепаратистские настроения в регионе. Здесь даже нет каких-либо подводных камней. Но этот вопрос нуждается в серьезной работе украинских правоохранителей и дипломатов", – отметил Буряченко.
Алексей Буряченко о новых партнерах и старых недругах Украины: смотрите видео
Венгерская провокация с пленными: что известно
- В конце июня стало известно, что якобы русская православная церковь передала Венгрии 11 украинских пленных, родом из Закарпатья. Украина не была проинформирована об этом обмене, потому вызвала поверенного Венгрии на разговор.
- Как отметил Дмитрий Кулеба, эта провокация была сделана в политических интересах президента Венгрии Виктора Орбана. После этого он несколько раз позволил себе откровенно антиукраинские высказывания, еще раз показав свою преданность Путину и нерасположеность к западным ценностям.
- 13 июля ГУР сообщило, что Венгрия готовит очередную "передачу" пленных. Как и в прошлый раз, Украина не участвует в этом процессе, а от России за него ответственна РПЦ. Также известно, что стороны желают передать этнических венгров, владеющих венгерским языком.