Чистой воды манипуляция, – Клочок о заявлении Орбана о разблокировании помощи Украине

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что ждет украинскую делегацию в Будапеште, чтобы заключить соглашение о выделении 500 миллионов евро военной помощи. Однако эти средства будут выделять ЕС, а не отдельно венгерские власти.

Политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок сказал 24 Каналу, что одиозный венгерский политик выступает очередным "миротворцем". Он добавил, что такая последовательная политика распространения пророссийских нарративов в Евросоюзе очень выгодна России.

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"То, что Орбан предлагает, чтобы приехали из Украины в Будапешт договариваться о выделении финансовой помощи – это манипуляция чистой воды. Мы не должны с ним ни о чем договариваться", – сказал Клочок.

Почему Орбан решил разрешить передачу 500 миллионов евро Украине от ЕС: смотрите видео

Словесная манипуляция

Теперь Венгрия банально блокирует решение о выделении 500 миллионов евро военной помощи от ЕС исключительно по политическим мотивам, не имеющим даже финансовой заинтересованности для Орбана.

В конце августа Венгрия еще раз заблокировала предоставление финансовой помощи Украине из-за ситуации с ОТР Bank.

Если послушать самих венгров или осведомленных в венгерской политике, то они говорят, что Орбан поставил крест на финансовой помощи в сумме 13 миллиардов евро, которую должна получить Венгрия в этом году.

Все, об этих деньгах можно забыть. Орбан не собирается бороться за них. У него совершенно очевидны политические мотивы,

– добавил политический эксперт.

То, что Орбан говорит, что у Венгрии с Россией есть общий сосед – это также словесная манипуляция. Как отметил Клочок, политика Венгрии совершенно очевидно нацелена на поддержку российской агрессии.

Однако Орбан – это не вся Венгрия, а лишь часть населения, которая дает ему возможность еще держаться у власти. Впрочем, антиорбановские настроения в стране растут. На днях в Будапеште собралось немало противников Орбана,

– отметил политический эксперт.

В то же время Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель апеллирует к венграм, нужна ли им власть, которая готова соединить страну с диктаторским режимом Владимира Путина. По мнению Клочка, нынешняя риторика, звучащая из уст Орбана, лишь ускорит его уход в политическое прошлое.

Политика Орбана по отношению к России

Премьер Венгрии Орбан продолжает поддерживать связь с президентом вражеской страны Владимиром Путиным вроде бы ради мира в Украине. По мнению венгерского политика, других вариантов достижения мира нет.

Кстати, 17 октября Орбан лично встретился с Путиным в Китае. Они обсуждали сотрудничество двух стран. После встречи с российским президентом Орбан цинично заявил, что "никогда не хотел противостоять России", а наоборот, стремился "наладить и расширить контакты".

Отметим, что Орбан называл войну России против Украины "военной операцией". Однако такое заявление разгневало депутата венгерского парламента.

На днях Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что никто не обязывает Венгрию быть членом Европейского Союза.