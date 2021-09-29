Венгрия угрожает блокировать путь Украины в НАТО из-за критики газового соглашения с Россией

Украина резко раскритиковала газовый контракт между Венгрией и Россией. В Будапеште заявили, что Киев "не имеет права вмешиваться в энергетическую политику суверенной страны".

Руководитель администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш также выступил с угрозой о намерениях препятствовать вступлению нашего государства в Североатлантический Альянс.

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Месть Украины состоялась задолго до наших газовых договоренностей с россиянами, поэтому Венгрии следует продолжать блокировать ее путь в НАТО,

– сказал он.

Гергей Гуйяш отметил, что не понимает каким образом "другая страна хочет участвовать в энергетической политике суверенного государства". По его словам, Украина не имеет к этому отношения.

Скандальное соглашение Венгрии и России

Венгрия подписала "Газпромом" контракт на поставку газа в обход Украины на 15 лет.

Киев воспринял такой шаг как "необоснованное решение в угоду Кремлю и в ущерб украинско-венгерским отношениям". Украина обратится в Еврокомиссию о предоставлении оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики.

Дмитрий Кулеба назвал соглашение ударом по Украине. Он добавил, что государство уже отложило заседание межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества с Венгрией.

Венгрия 28 сентября вызвала посла Украины в МИД, Киев ответил аналогичным шагом.