Венгрия в очередной раз заблокировала военную помощь Украине от ЕС: какая причина в этот раз

Венгрия продолжила вставлять палки в колеса и снова заблокировала выделение Украине транша на военную помощь. На этот раз говорится о транше Европейского союза в размере около 500 миллионов евро.

Причину блокировки объяснил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. По его словам, все из-за включения венгерского OTP Bank в Украине в список международных спонсоров войны.

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Венгрия требует исключения банка из санкционного списка

При этом Петер Сийярто отметил, что Венгрия еще может изменить свое мнение по поводу блокирования транша.

Мы готовы изменить свое мнение, если украинцы положат конец бессмысленному, лживому положению, согласно которому OTP, крупнейший венгерский банк, входит в список международных спонсоров войны,

– сказал Сийярто.

Отметим, что это не первый раз, когда Венгрия блокирует выплату такого транша из-за включения банка в список международных спонсоров войны. Такая же ситуация была 17 мая.

Тогда Петер Сийярто заявил, что его страна будет максимально препятствовать санкциям против России и блокировать транши с помощью, пока Украина не снимет санкции с ОТР Bank.

Впоследствии эти нарративы повторил и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. А вместе с тем он еще раз призвал прекратить огонь, то есть фактически предложил Украине капитулировать, а также повторил нарративы Кремля и назвал войну "конфликтом" между Россией и США.

Блокировку транша через ОТР Bank в санкционном списке он назвал "вопросом принципов".

Если такая страна как Украина хочет получить вашу финансовую поддержку, если вам нужны наши деньги, пожалуйста, уважайте нас и не налагайте санкций на наши компании,

– заявил Виктор Орбан.

Почему OTP Bank стал международным спонсором войны

Украина внесла венгерский банк в список международных спонсоров войны еще в начале мая. Тогда в НАПК подчеркнули, что ОТР Bank играет важную роль для экономики страны-террористки, которая пытается противостоять санкциям Запада.

Там выделили следующие моменты:

ОТР Bank входит в первую десятку банков в России на рынке кредитных карт, занимая 8 место,

он входит в 50 крупнейших банков на территории страны-агрессорки, а количество его клиентов в России уже пересекло отметку в 2,2 миллиона человек,

в 2020 году этот банк зафиксировал прибыль в размере 113 миллионов рублей, а налог на прибыль, пополнивший бюджет России, оценили в 190 миллионов рублей,

также ОТР Bank демонстрирует неприемлемую и скандальную позицию по нападению России на Украину, в частности признает так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики".

После того как Россия прибегла к полномасштабному вторжению, этот банк начал предоставлять льготные условия для оформления кредитов для российских военных. Для военных, уже "прославившихся" своими военными преступлениями и зверствами на территории нашего государства.

Как стало известно из СМИ, банк также предоставляет льготные условия кредитования российским военным. Так, отмечается, что россияне, призванные на военную службу по мобилизации или по контракту, а также их семьи могут подать заявление на предоставление отсрочки платежей по кредитам и займам,

– объясняли в НАПК.

Неудивительно, что венгерский банк попал в санкционный список Украины, что очень не понравилось властям Венгрии.