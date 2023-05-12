Венгрия сильно нервничает из-за списка фамилий в пакете санкций ЕС против России

Венгерскому правительству не понравились очередные антироссийские санкции. Будапешт выдвинул требования относительно нового пакета ограничений против России со стороны Евросоюза.

Рикард Йозвяк заявил о недовольстве правительства Виктора Орбана новым, 11 по счету пакетом антироссийских санкций Европейского Союза. Об этом брюссельский корреспондент "Радио Свобода" написал в своих социальных сетях, передает 24 Канал.

К теме На этом не остановятся, Венгрия раздражает не только США, – аналитик о санкциях против Будапешта.

Что не понравилось Венгрии на этот раз

Будапешт полностью не одобряет список людей, против которых ЕС планирует применить санкции. Венгерское правительство смущают 3 фамилии в списке из 72 кандидатов. По словам Йозвяка, в эту тройку входит гражданин Беларуси Владимир Морозов. Он является начальником Белорусской железной дороги. Двух других людей журналист не назвал.

Какие требования предъявила Венгрия

Будапешт стремится оградить 3 человек от экономических ограничений со стороны ЕС за подрыв украинского суверенитета. Венгрия требует, чтобы из нового санкционного пакета были изъяты их фамилии.

Больше об отношениях Венгрии с Россией

Владимир Зеленский раскритиковал позицию Будапешта по отношению к России. Президент Украины упрекнул Венгрию в неадекватном поведении, не соответствующем статусу союзника НАТО.

Слова украинского лидера не понравились главе МИД Венгрии. Петер Сийярто сделал выпад в сторону Зеленского. Кроме того, дипломат начал спекулировать, заявив о чрезвычайно высокой цене, которую якобы заплатила его страна.

Этот дипломатический скандал не остался без внимания экспертов. 24 Канал пообщался с Олегом Лесным. Политолог в эксклюзивном интервью указал на серьезную проблему внешней политики Венгрии

Брюссель уже ввел 10 пакетов антироссийских санкций. Благодаря этому у России начались серьезные проблемы с доступом к технологиям. Также это позволило почти полностью заблокировать экспорт российской нефти. При этом Евросоюз планирует дополнительно усилить санкционное давление на государство-террорист.