Венгрия сильно нервничает из-за списка фамилий в пакете санкций ЕС против России

12 мая 2023, 19:11
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Венгерскому правительству не понравились очередные антироссийские санкции. Будапешт выдвинул требования относительно нового пакета ограничений против России со стороны Евросоюза.

Рикард Йозвяк заявил о недовольстве правительства Виктора Орбана новым, 11 по счету пакетом антироссийских санкций Европейского Союза. Об этом брюссельский корреспондент "Радио Свобода" написал в своих социальных сетях, передает 24 Канал.

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Что не понравилось Венгрии на этот раз

Будапешт полностью не одобряет список людей, против которых ЕС планирует применить санкции. Венгерское правительство смущают 3 фамилии в списке из 72 кандидатов. По словам Йозвяка, в эту тройку входит гражданин Беларуси Владимир Морозов. Он является начальником Белорусской железной дороги. Двух других людей журналист не назвал.

Какие требования предъявила Венгрия

Будапешт стремится оградить 3 человек от экономических ограничений со стороны ЕС за подрыв украинского суверенитета. Венгрия требует, чтобы из нового санкционного пакета были изъяты их фамилии.

Обратите внимание! Брюссель уже ввел 10 пакетов антироссийских санкций. Благодаря этому у России начались серьезные проблемы с доступом к технологиям. Также это позволило почти полностью заблокировать экспорт российской нефти. При этом Евросоюз планирует дополнительно усилить санкционное давление на государство-террорист.

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Автор: Северин Трач