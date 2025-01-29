Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал совместное обращение стран ЕС о непризнании "выборов" в Беларуси, ведь достаточно хорошо дружит с диктатором Александром Лукашенко. Он ассистирует все процессы, которые происходят в Минске.

Он стал единственным негодяем, который не поддержал решение Евросоюза. Председатель венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа сказал 24 Каналу, что настоящее место Орбана уже давно определено.

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Орбан – преемник всех фашистских процессов

В мире есть "ось зла" – начиная с лидера КНДР Ким Чен Ына, заканчивая премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Он поддерживает очень близкие отношения с белорусским диктатором Александром Лукашенко и руководствуется такими же принципами, как и он.

Венгерская пресса уже назвала блокирование заявления ЕС о непризнании "выборов" в Беларуси позором и стыдом всей Венгрии. Поскольку даже премьер Словакии Роберт Фицо поддержал совместное коммюнике Евросоюза.

И единственный негодяй, такой всемирный украинофоб, как Орбан, пошел против воли всего Европейского Союза,

– отметил Тибор Томпа.

По его словам, Орбан – преемник всех фашистских процессов. Он ассистирует всем событиям, которые сегодня происходят в Беларуси.

Его место на свалке истории или в Ханты-Мансийске (город в России – 24 Канал),

– констатировал председатель венгерской общины Киева и Киевской области.

Отметим, в воскресенье, 26 января, в Беларуси состоялись президентские "выборы". За Лукашенко якобы проголосовали 86,82% избирателей.

В Еврокомиссии считают "выборы" в Беларуси фиктивными и нелегитимными, осуждая репрессии и ущемление прав человека.