Венгрия заявила, что освободила украинских пленных после сотрудничества с РПЦ

В правительстве Венгрии убеждают, что именно они якобы освободили украинских военных из плена в России. Случилось после сотрудничества между РПЦ и Венгерской благотворительной службой Мальтийского ордена.

По словам представителя правительства Венгрии Золтана Ковача, украинские военные якобы сами хотели приехать в Венгрию. И так называемое "освобождение" произошло "по собственной воле украинцев".

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"Теперь они – свободные люди"

Также в правительстве Венгрии ответили на упрек Украины о недопуске дипломатов к 11 военным, ранее находившихся в русском плену. В начале июня украинцы неожиданно оказались в Венгрии.

Ковач убеждает, они "больше не отслеживают их передвижение". В то же время большинство из украинских военных якобы имеют венгерское гражданство, а остальные "приобрели статус беженцев".

Теперь они являются свободными людьми, которые могут оставаться в Венгрии или могут покинуть Венгрию когда-либо по собственному желанию,

– подчеркнул представитель правительства Венгрии.

Что известно об украинских военнопленных в Венгрии

В начале июня появилась информация, что Россия передала Венгрии украинских пленных. Возмутительно, что эта инициатива прошла без участия Киева.

Впоследствии уполномоченный по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко поделился деталями этой ситуации. Он сообщил, что в Венгрии действительно находятся 11 пленных защитников. Украина уже знает имена и фамилии военных, а также маршрут по которому их перевезли в Венгрию. Об этом сообщили родственникам и правоохранительным органам.

Журналисты из Free Europe поделились деталями этой ситуации. В венгерских властях убеждают, что не знали об этой инициативе. Этим якобы занимался исключительно вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен. Там утверждают, что ни в МИДе, ни в канцелярии премьер-министра не знали об этой ситуации. Такая секретность Шемьена якобы вызвала серьезное возмущение в правительстве.

19 июня в МИД Украины заявили, что условия пребывания в Венгрии переданных ей из России украинских пленных не позволяют говорить об их свободном статусе, и венгерская сторона не идет на конструктивный диалог с Киевом по этому вопросу.