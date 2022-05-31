Венгрию освободили от нефтяного эмбарго против России

Европейский Союз согласовал частичное нефтяное эмбарго против России. Однако Венгрию от него все-таки освободили от него.

Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Обран. По его словам, Венгрия заключила договоренность с Евросоюзом.

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Итак, страну действительно освободили от нефтяного эмбарго. Поэтому Венгрия и дальше будет свободно покупать российские энергоносители.

"Сделки достигнуты. Венгрия освобождена от нефтяного эмбарго ", - написал Орбан.

К слову, ранее в Венгрии было введено чрезвычайное положение. По словам Орбана, это позволяет правительству страны "немедленно реагировать на защиту страны и семей венгров всеми возможными способами". Первые решения правительство должно было объявить 25 мая.

Позиция Венгрии по нефтяному эмбарго против России

Отметим, что государства-члены ЕС несколько недель не могли достичь согласия по поводу шестого пакета санкций против России. А все потому, что Венгрия блокировала нефтяное эмбарго.

Впоследствии правительство страны заявило, что сможет согласиться на эмбарго, только если ЕС заплатит Венгрии 15 – 18 миллиардов евро. Впоследствии появилась информация, что эмбарго могут быть введены без Венгрии . То есть Будапешт продолжит импорт российской нефти.

В то же время венгерский нефтяной гигант MOL уже начал подготовку для модернизации, согласно которой ее нефтеперерабатывающие заводы будут "работать" только с более легкой нероссийской нефтью. Там объясняют, что готовятся к худшему сценарию .

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал позицию Венгрии . По его словам, Россия зарабатывает на нефти около 200 миллиардов долларов в год. За эти деньги страна-агрессорка может купить любое оружие.

24 мая президент Еврокомиссия Урсула фон дер Ляен отметила, что эмбарго на российскую нефть могут быть приняты в течение нескольких недель .

Ранее в 5 пакете санкций ЕС ввел эмбарго на российский уголь . Все потому, что российские энергоресурсы помогают Кремлю вести войну против Украины, поскольку их продажа наполняет деньгами экономику страны-агрессорки.

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