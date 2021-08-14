Мы на правильном пути, – Верещук о возмущении Кремля из-за Крымской платформы
14 августа 2021 , 23:37Читати новину українською
Источник:24 канал
Россия возмущается из-за саммита Крымской платформы. Это является доказательством только одного – Украина движется правильным путем. В Кремле подгорает из-за того, что украинцы не прекращают открыто говорить о Крыме.
Так считает "слуга народа" Ирина Верещук. Об этом она рассказала в программе "Перекрестный допрос" с Екатериной Соляр на 24 канале.
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"Сам факт Крымской платформы и то, что мы обсуждаем Крым на весь мир и даже реакция Лаврова, который говорит, что это шабаш – это все свидетельствует о том, что мы на правильном пути", – отметила Верещук.Справка. Саммит Крымской платформы состоится 23 августа в Киеве. Свое участие подтвердили уже 40 государств.
Интервью Ирины Верещук в "Перекрестном допросе": смотрите видео
Возмущение Кремля: что известно
- Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров цинично назвал саммит Крымской платформы "шабашем".
- Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уже ответил, отметив, что лишь доволен такой реакцией.
- К слову, Кремль возмущается не только по поводу саммита. Также их разозлил призыв Зеленского к пророссийским жителям Донбасса. Он посоветовал им ехать в Россию.